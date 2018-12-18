باستخدام خدمة Planet VPN ، يمكنك معرفة عنوان IP الخاص بك وجعله غير مرئي للمستخدمين الآخرين.

الشبكة الخاصة الافتراضية هي تقنية فريدة تسمح لك بإخفاء عنوان المستخدم ، وبالتالي حماية المستخدم من خطر الاختراق من قبل أشخاص غير مصرح لهم في الملفات والكمبيوتر. عندما تقوم بتوصيل VPN بشبكة ، لن يتم عرض عنوان IP الخاص بك ، ولكن ذلك الذي يتوافق مع خادم الاتصال (على سبيل المثال ، يمكن أن يكون أمريكيًا أو بريطانيًا أو أستراليًا أو أي دولة أخرى). بهذه الطريقة ، سيرى جميع المشاركين في مساحة الويب كما لو كنت في بلد الخادم وسيتم إخفاء موقعك الحقيقي عن العرض.

عند الاتصال بخدمة Planet VPN ، ستدخل جميع البيانات للإرسال اللاحق نفقًا مشفرًا وآمنًا ، مخفيًا عن أعين المتطفلين وحتى من الموفر ، وبالتالي يمنع مراقبة أنشطتك عبر الإنترنت. ستتمكن أيضًا من التحقق من عنوان IP الخاص بك باستخدام خيارات الخدمة الإضافية. فقط قم بتمكين VPN وستخفي عنوان IP الخاص بك على الفور - ستظهر الشبكة أنك في الهند أو فرنسا ، في أي بلد آخر ، اعتمادًا على خادم الاتصال المحدد.