عنوان IP الفعلي - كيفية معرفة وإخفائه من التهديدات المحتملة
باستخدام خدمة Planet VPN ، يمكنك معرفة عنوان IP الخاص بك وجعله غير مرئي للمستخدمين الآخرين.
الشبكة الخاصة الافتراضية هي تقنية فريدة تسمح لك بإخفاء عنوان المستخدم ، وبالتالي حماية المستخدم من خطر الاختراق من قبل أشخاص غير مصرح لهم في الملفات والكمبيوتر. عندما تقوم بتوصيل VPN بشبكة ، لن يتم عرض عنوان IP الخاص بك ، ولكن ذلك الذي يتوافق مع خادم الاتصال (على سبيل المثال ، يمكن أن يكون أمريكيًا أو بريطانيًا أو أستراليًا أو أي دولة أخرى). بهذه الطريقة ، سيرى جميع المشاركين في مساحة الويب كما لو كنت في بلد الخادم وسيتم إخفاء موقعك الحقيقي عن العرض.
عند الاتصال بخدمة Planet VPN ، ستدخل جميع البيانات للإرسال اللاحق نفقًا مشفرًا وآمنًا ، مخفيًا عن أعين المتطفلين وحتى من الموفر ، وبالتالي يمنع مراقبة أنشطتك عبر الإنترنت. ستتمكن أيضًا من التحقق من عنوان IP الخاص بك باستخدام خيارات الخدمة الإضافية. فقط قم بتمكين VPN وستخفي عنوان IP الخاص بك على الفور - ستظهر الشبكة أنك في الهند أو فرنسا ، في أي بلد آخر ، اعتمادًا على خادم الاتصال المحدد.
باستخدام خدمة Planet VPN ، يمكن لكل مستخدم الاستمتاع بهذه المزايا:
- إخفاء IP من المواد غير المصرح بها (لا أحد سوف يرى الموقع الحقيقي للIP).
- يتم تشفير حركة المرور ويضمن الأمان أثناء اتصال الإنترنت والتصفح اللاحق على الشبكة.
- يمكنك التبديل بين المواقع الافتراضية بسرعة وسهولة تجاوز القيود في مختلف البلدان
لماذا أحتاج إلى عنوان IP؟
يعمل IP كعنوان بروتوكول الإنترنت ، وبالتالي فهو مزيج رقمي فريد مخصص لكل كمبيوتر أو جهاز محمول لديه حق الوصول إلى الشبكة والاتصال بالإنترنت.
في الوقت الحاضر ، هناك نوعان من الإصدارات من بروتوكول IPv4 و IPv6 ، كل واحد يجمع بين مجموعة محددة من وظائف التعريف والعناوين.
وفيما يتعلق بهذا الأخير ، فقد عُرف منذ عام 1995 وتم إنشاؤه كتدبير وقائي لضمان العدد الضروري من العناوين في المستقبل.
ميزات IP العامة لمستخدمي الإنترنت
لكي يتصل جهاز كمبيوتر أو أداة ذكية بالإنترنت ، فأنت بحاجة إلى أداة لتحديد الهوية والتعرف على جهاز معين والاتصال بالخادم (اكتشاف عنوان IP). وهو عنوان IP عام يسمح للأجهزة والخوادم بالعثور على بعضها البعض وتبادل المعلومات مع بعضها البعض.
يمكن مقارنة مبدأ التفاعل هذا مع المراسلات البريدية أو الاشتراك في اليومية. على سبيل المثال، كنت قد اشتركت في سلسلة من المجلات في دار نشر وتحديد بيانات تسليم العنوان الخاص بك - حيث يحتاج الساعي لجلب البضائع. إذا كان الموظف لا يعرف العنوان، وقال انه لن تكون قادرة على تلبية النظام، لذلك لن تتلقى السجلات المطلوبة.
كما هو الحال مع الإنترنت - يساعد التحقق من عنوان IP في العثور على المستلم والتواصل معه وإرسال معلومات الهدف.
ما هي الإجراءات الأمنية الهامة لحماية عنوان IP
بدون شبكة خاصة افتراضية ، هناك خطر متزايد من أن الغرباء قد يراقبونك ويعترضون حتى البيانات الخاصة التي ترسلها عبر الإنترنت. يسجل مقدمو الخدمة لدينا دائمًا جميع الإجراءات والعمليات التي تتخذها لإجراء مزيد من التحليل ، على سبيل المثال ، للحد من نشاطك أو زيارة مواقع محددة ، أو لتزويد المواقع بخدمات أكثر تكلفة.
ضع في اعتبارك أن هناك دائمًا تهديدًا من المتسللين ومجرمي الإنترنت والمراقبة غير المصرح بها عند استخدام الإنترنت من خلال نقاط اتصال Wi-Fi العامة في المقاهي والنوادي الرياضية ومراكز التسوق والمتنزهات وما إلى ذلك.
مع Planet VPN ، لم يعد لديك ما يدعو للقلق بشأن التهديدات التي قد يتعرف عليها شخص ما IP الخاص بي لأن تصفحك على الشبكة سيصبح مجهولاً ، لن يتمكن أحد من تتبع أفعالك ورؤية العنوان الحقيقي. هذا ضمان للأمان وحماية خصوصيتك.
كيف يمكن لمجرمي الإنترنت استخدام IP الخاص بك
عنوان IP العام مسؤول عن تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم ، ليس فقط البلد ، ولكن المدينة وحتى الرمز البريدي.
كلما قمت بزيارة المزيد من المواقع (على سبيل المثال، إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت، وقراءة المقالات الموضعية، ومشاهدة الأخبار أو الأفلام)، كلما تمت قراءة المزيد من البيانات من المستخدمين بناءً على طلباتهم، عبارات البحث، المنتجات التي يتم عرضها، المشتريات التي تمت، إلخ. إذا كانت جميع التفاصيل التي تم جمعها من خلال IP الموقع الجغرافي ، ملفات تعريف الارتباط ، وتعقّب الجمع في صورة كاملة ، ثم يتم تشكيل صورة مستخدم رقمي - يتم استخدامه من قبل المسوقين لنقدم لك الإعلانات المستهدفة.
في بعض الأحيان يمكن تقسيم المعلومات إلى أجزاء، ويمكن أيضا أن تقرأ من خلال الشبكات الاجتماعية. تسمح لك جميع المواد المستلمة بوضع معايير لعرض الإعلانات التي تهدف إلى الاهتمام بمنتجات وخدمات مماثلة.
يتمتع موفرو خدمات الإنترنت دائمًا بوصول موسع إلى معلومات المستخدم ، يمكننا القول أنهم يعرفون كل شيء تقريبًا عنك ، بما في ذلك عنوان IP. وذلك لأنك تستخدم خدمات الإنترنت الخاصة به.
ويطلب من مقدمي الخدمات الأسترالية والبريطانية تسجيل جميع أنشطة عملائهم وإحالتها إلى وكالات الرقابة الحكومية. كما أن بلدانا أخرى لديها قيود خاصة بها. إذا قمت بزيارة موقع محمي بواسطة HTTPS، فسيرى الموفر جميع الصفحات غير المشفرة حيث تترك آثارك الرقمية.
ولكن المخرج هو استخدام Planet VPN للتعرف على IP الخاص بك والتصفح بشكل مجهول حتى لا يقوم أي شخص آخر بمراقبة بياناتك أو قراءتها.
خدمة Planet VPN لضمان الخصوصية
تحافظ Planet VPN على حريتك مع ضمان الأمان الكامل في مساحة الإنترنت، يمكنك التحقق من IP الخاص بك وإخفائه من أعين المتطفلين.
تم تحسين تقنيات Planet VPN وتكييفها لاحتياجات العملاء. تغطي الخدمة اليوم عددًا كبيرًا من الخوادم في جميع قارات العالم ، مما يسمح لك باختيار نقاط اتصال لتلبية احتياجاتك ومتطلباتك. كونك في أوكرانيا ، يمكنك الاتصال بالخادم الصيني أو الكندي واستخدام المحتوى الإقليمي. إذا كنت مسافرًا إلى الخارج ، فلا شيء يمنعك من الاتصال بشكل مجهول من خلال خادم آخر ، إذا كان عملك أو اهتماماتك الشخصية تتطلب ذلك.
لن يكون هناك تسجيلات للاتصالات وتصفح الويب ، لذلك لن يكون هناك حفظ - من المهم ألا يتم تتبع أفعالك ولا يمكن لأي شخص قراءتها. يتم تشفير حركة المرور وتوجيهها إلى نفق آمن ، وسرعة الاتصال ثابتة دائمًا.