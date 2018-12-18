قم بتنزيل VPN لنظام iOS - لجميع أجهزة iPhone / iPad

ثلاث خطوات مبسطة لإعداد تطبيق VPN الخاصة بك
1. التحميل
حمل إضافة Planet VPN من متجر كروم
2. البدء
ابدأ التطبيق الخاص بك واحصل على
3. التوصيل
اختر خادم للتوصيل إلى تطبيق VPN
حمل تطبيق Planet VPN لأجهزة أبل الخاصة بك
يتوافق تطبيق Planet VPN مع:
- آيباد, آيباد برو
- آيباد إير, آيباد إير 2
- آيباد ميني, آيباد ميني 2
- آيباد ميني 3, آيباد ميني 4
- آيفون 5 إس
- آيفون 6, آيفون6 إس
- آيفون إس إي
- آيفون 7
- آيفون 8
- آيفون إكس
- آيفون إكس إس
- آيفون إكس إس ماكس
قم بتنزيل تطبيق Planet VPN لنظام iOS مجانًا من App Store!
اختر من بين العديد من خوادم VPN حول العالمتحميل مجاني
الخصائص الأساسية لتطبيق Planet VPN لنظام تشغيل آي أو إس:
أسرع
يوفر تطبيق Planet VPN أفضل سرعات للإتصال على المتجر
سهل
واجهة سلسة وبديهية. ابدأ في الاستخدام على الفور-فهو لا يتطلب أي دليل أو مساعدة
وظيفة مفتاح الإيقاف الطارئ
إذا فقدت اتصال VPN الخاص بك، يقوم تطبيقنا بحظر كل حركة المرور الخاصة بك لمنع حركة المرور غير المشفرة من نظام ويندوز حاسوبك الشخصي أو الحاسوب المحمول
يحمي خصوصيتك
لا يتتبعك تطبيق Planet VPN أو يجمع بياناتك الشخصية. يمكنك استخدام تطبيق OpenVPN المجاني مع ملفات التهيئة الخاصة بنا للتأكد
مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
يوفر إخفاء قوي للهوية ويؤمن اتصالك بالإنترنت
تشفير قوي
يوفر بروتوكول OpenVPN أفضل تشفير لحاسوبك الشخصي
شبكة واسعة النطاق
الكثير من المواقع لتطبيق VPN لتختار منها، ولدينا أكثر من 60 دولة
الدعم
دعم الدردشة المباشرة على موقع الويب أو نظام نظام التذاكر عبر البريد الإلكتروني للأسئلة المعقدة
اكتشف لماذا يحب العملاء أفضل Planet VPN لنظام iOS
إنه تطبيق رائع حقًا! بمساعدة تطبيق Planet VPN، يمكننيالاتصال بالإنترنت مع إخفاء هويتي تمامًا، و عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي مخفي بشكل آمن ويوفر حرية كاملة على الإنترنت دون أي قيود.
يحمي تطبيق Planet VPN كل ما أقوم به على الإنترنت، لذا لا أخشي إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت واستخدام كلمات المرور الخاصة بي وتحديد معلومات بطاقاتي المصرفية. بياناتي الشخصية محمية!
غالبًا ما اسافر للخارج ولدي بعض المحادثات السرية عن طريق رسائل مع الشركاء. بفضل Planet VPN، يمكنني التأكد من أن 100% من كافة المعلومات التي أرسلها محمية، أينما كنت في العالم.