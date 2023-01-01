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 PLANET VPN
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سيرفرات free VPN آمنة حول العالم

أكثر من 1260+ خادم VPN: أكثر من 60 دولة -5 قارات

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فوائد خوادم Planet VPN

مجموعة متنوعة من الخوادم

تقدم Planet VPN العديد من مواقع VPN للاختيار من بينها. نحن بالفعل نوفر الاتصال بالخوادم في أكثر من 60 دولة في 5 قارات. ونحن لا نتوقف عند هذا الحد.

إخفاء الهوية بالكامل

تحمي بروتوكولات التشفير الآمنة جميع بيانات المستخدم ، وتعمل الشبكة الافتراضية نفسها. أيضًا ، لا تتعقب خدمة Planet VPN بياناتك ، ولا يتم الاحتفاظ بسجلات الاتصال.

عرض نطاق ترددي غير محدود

يمنحك المكون الإضافي Planet VPN الوصول إلى جميع المواقع ، بما في ذلك تلك المحجوبة أو التي لا يمكن الوصول إليها في منطقتك ، مع محتوى للبالغين.

تطبيقات Planet VPN لجميع أجهزتك

يمكنك الاستمتاع بالمدى الكامل لشبكة خوادم VPN العالمية سواء كنت تستخدم نظام التشغيل Windows أو macOS أو iOS أو Android أو أجهزة التلفاز الذكية أو Linux أو حتى أجهزة التوجيه! وبما أننا نقدم لك تبديل خادم غير محدود ، يمكنك دائمًا إخفاء عنوان IP الخاص بك وحماية خصوصيتك الرقمية!

منع تسرب DNS و IP

تعمل جميع خوادم DNS الخاصة بنا بسرعة عالية وستتم حماية حركة مرور DNS الخاصة بك من خلال التشفير الشامل.

دعم 24/7

الدردشة عبر الإنترنت على الموقع أو البريد الإلكتروني لجميع أسئلتك

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اكتشف لماذا يحب العملاء Planet VPN

مواصفات خوادمنا

خوادم موثوقة وغير محدودة وآمنة

تضيف خوادمنا المشفرة طبقة حماية غير قابلة للكسر أثناء ممارسة أنشطتك عبر الإنترنت ، دون أي قيود

خوادم سريعة

اتصل بخوادم متطورة مصممة هندسيًا للحصول على أفضل مزيج من الأداء والسرعة

اخفاء الخادم

إذا كنت تعيش في بلد مع أي قيود على الإنترنت ، فإن خدمتنا لك! استخدم عناوين IP لخوادمنا الموجودة في جميع أنحاء العالم

بروتوكولات متعددة

سمها ما نملك. تدعم خوادمنا جميع بروتوكولات الأمان (PPTP ، OpenVPN ، L2TP / IPSec ، IKEv2 ، إلخ.)

خوادم IP مخصصة

اطلب عنوان IP مخصصًا على خادم محدد خصيصًا لاحتياجاتك. سيتم استخدامه فقط من قبلك ، وسيكون IP متاحًا لمستخدمي Planet VPN الآخرين

خوادم تدفق عالية السرعة

لم تعد مشاهدة المحتوى عبر الإنترنت بدون تخزين مؤقت حلماً. تقدم خوادمنا سرعات تدفق جنونية

تطبيقات VPN لجميع أجهزتك

تقدم Planet VPN تطبيقات VPN بديهية لضمان الأمان عبر الإنترنت لكل مستخدم.

Planet VPN متاح على جميع أجهزتك

Windows macOS / OS X Linux Android iOS OpenVPN Router

ملحقات Planet VPN مجانية لمتصفحاتك المفضلة

Chrome Firefox Edge Opera Yandex
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