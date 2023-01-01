مجموعة متنوعة من الخوادم
تقدم Planet VPN العديد من مواقع VPN للاختيار من بينها. نحن بالفعل نوفر الاتصال بالخوادم في أكثر من 60 دولة في 5 قارات. ونحن لا نتوقف عند هذا الحد.
مجموعة متنوعة من الخوادم
تقدم Planet VPN العديد من مواقع VPN للاختيار من بينها. نحن بالفعل نوفر الاتصال بالخوادم في أكثر من 60 دولة في 5 قارات. ونحن لا نتوقف عند هذا الحد.
إخفاء الهوية بالكامل
تحمي بروتوكولات التشفير الآمنة جميع بيانات المستخدم ، وتعمل الشبكة الافتراضية نفسها. أيضًا ، لا تتعقب خدمة Planet VPN بياناتك ، ولا يتم الاحتفاظ بسجلات الاتصال.
عرض نطاق ترددي غير محدود
يمنحك المكون الإضافي Planet VPN الوصول إلى جميع المواقع ، بما في ذلك تلك المحجوبة أو التي لا يمكن الوصول إليها في منطقتك ، مع محتوى للبالغين.
تطبيقات Planet VPN لجميع أجهزتك
يمكنك الاستمتاع بالمدى الكامل لشبكة خوادم VPN العالمية سواء كنت تستخدم نظام التشغيل Windows أو macOS أو iOS أو Android أو أجهزة التلفاز الذكية أو Linux أو حتى أجهزة التوجيه! وبما أننا نقدم لك تبديل خادم غير محدود ، يمكنك دائمًا إخفاء عنوان IP الخاص بك وحماية خصوصيتك الرقمية!
منع تسرب DNS و IP
تعمل جميع خوادم DNS الخاصة بنا بسرعة عالية وستتم حماية حركة مرور DNS الخاصة بك من خلال التشفير الشامل.
دعم 24/7
الدردشة عبر الإنترنت على الموقع أو البريد الإلكتروني لجميع أسئلتك
خوادم موثوقة وغير محدودة وآمنة
تضيف خوادمنا المشفرة طبقة حماية غير قابلة للكسر أثناء ممارسة أنشطتك عبر الإنترنت ، دون أي قيود
خوادم سريعة
اتصل بخوادم متطورة مصممة هندسيًا للحصول على أفضل مزيج من الأداء والسرعة
اخفاء الخادم
إذا كنت تعيش في بلد مع أي قيود على الإنترنت ، فإن خدمتنا لك! استخدم عناوين IP لخوادمنا الموجودة في جميع أنحاء العالم
بروتوكولات متعددة
سمها ما نملك. تدعم خوادمنا جميع بروتوكولات الأمان (PPTP ، OpenVPN ، L2TP / IPSec ، IKEv2 ، إلخ.)
خوادم IP مخصصة
اطلب عنوان IP مخصصًا على خادم محدد خصيصًا لاحتياجاتك. سيتم استخدامه فقط من قبلك ، وسيكون IP متاحًا لمستخدمي Planet VPN الآخرين
خوادم تدفق عالية السرعة
لم تعد مشاهدة المحتوى عبر الإنترنت بدون تخزين مؤقت حلماً. تقدم خوادمنا سرعات تدفق جنونية