حتى إذا كان لديك أفضل VPN متصل ، للأسف ، فإن قدراته التقنية لا تضمن حماية استعلامات DNS من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو جهازك المحمول. ولا يعتمد هذا العامل على موثوقية تشفير حركة المرور. إذا كان هناك تسرب لنظام أسماء النطاقات ، فهذا يعني أن الغرباء سيرون موارد الويب التي تزورها ، والإجراءات التي تقوم بها ، والتطبيقات التي تفتحها وتستخدمها لأغراض شخصية.

DNS هو نظام خاص لدفاتر العناوين ، يرتبط مباشرة بجميع التلاعبات التي تقوم بها أثناء زيارة الإنترنت. على سبيل المثال ، يستخدم المستعرض أو التطبيق DNS لإجراء بحث في الخادم لإنشاء اتصال لاحق بين الخدمات والمواقع التي يطلبها العميل. يقوم الجهاز بإعادة توجيه الطلبات وتلقي تعليمات الاستجابة للبحث عن البيانات المستهدفة. وبالتالي ، فإن استعلامات DNS هي التي تحدد المستوى العام لسرية بيانات المستخدم ويمكن أن تشكل أيضًا خطرًا أمنيًا. التحقق من DNS أمر سهل - قم بتوصيل Planet VPN وتحرر نفسك من التهديدات السيبرانية.