ما هو تسرب DNS؟
حتى إذا كان لديك أفضل VPN متصل ، للأسف ، فإن قدراته التقنية لا تضمن حماية استعلامات DNS من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو جهازك المحمول. ولا يعتمد هذا العامل على موثوقية تشفير حركة المرور. إذا كان هناك تسرب لنظام أسماء النطاقات ، فهذا يعني أن الغرباء سيرون موارد الويب التي تزورها ، والإجراءات التي تقوم بها ، والتطبيقات التي تفتحها وتستخدمها لأغراض شخصية.
DNS هو نظام خاص لدفاتر العناوين ، يرتبط مباشرة بجميع التلاعبات التي تقوم بها أثناء زيارة الإنترنت. على سبيل المثال ، يستخدم المستعرض أو التطبيق DNS لإجراء بحث في الخادم لإنشاء اتصال لاحق بين الخدمات والمواقع التي يطلبها العميل. يقوم الجهاز بإعادة توجيه الطلبات وتلقي تعليمات الاستجابة للبحث عن البيانات المستهدفة. وبالتالي ، فإن استعلامات DNS هي التي تحدد المستوى العام لسرية بيانات المستخدم ويمكن أن تشكل أيضًا خطرًا أمنيًا. التحقق من DNS أمر سهل - قم بتوصيل Planet VPN وتحرر نفسك من التهديدات السيبرانية.
كيفية تجنب تسريبات DNS باستخدام خدمة Planet VPN
عندما لا يتم تمكين VPN على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك ، فإن خدمة DNS التي يقدمها موفر خدمة الإنترنت الخاص بك تكون مسؤولة عن وضع الأمان. ولكن عند توصيل Planet VPN ، يتم تنشيط خوادم DNS فقط لهذه الخدمة. الحماية الكاملة مضمونة وتقليل مخاطر تسرب المعلومات. يمنح استخدام خوادم Planet VPN DNS مزايا لا يمكن إنكارها:
- خوادم DNS عالية الأداء Planet VPN؛
- تم القضاء تمامًا على حفظ النشاط وسجلات الاتصال ؛
- التشفير الأكثر أمانًا لحركة المرور.
يتكون مبدأ العمل من الإجراءات التالية:
- عندما تحتاج إلى فتح صفحة على الإنترنت ، تقوم بإدخال طلب محدد ثم النقر فوق الارتباط الهدف ؛
- يتم إرسال العنوان المحدد إلى نفق مشفر إلى خادم DNS ، مما يشكل وصولاً إلى المورد المعني ؛
- يتلقى الخادم استجابة ويتم إرسالها إلى المستخدم لفتح الموقع.
يتم إنشاء جميع هذه الإجراءات في قناة اتصال آمنة ، لذلك لا يوجد خطر من القرصنة أو التسرب. يمكنك التحقق من خادم DNS عبر الإنترنت على موقع Planet VPN.
هل تحتاج دائمًا إلى التحقق من عدم وجود تسرب DNS؟
التحقق من خادم DNS هو إجراء أمني مهم يجب إجراؤه بانتظام. حتى إذا كنت تستخدم خدمة VPN بالفعل ، فهناك مخاطر أمنية مرتبطة بضعف DNS. في حالة حدوث تسرب للمعلومات ، تكون مصحوبة بمثل هذه الإجراءات:
- لن يرسل كمبيوتر المستخدم استعلامات DNS إلى نفق Planet VPN ، ولكن إلى الشبكة العامة ؛
- سيرسل جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم استعلامات DNS عبر نفق Planet VPN ، لكنهم سيصلون إلى الخادم الخارجي بدلاً من المضيف المحمي.
- في كلتا الحالتين ، يمكن للمارة رؤية جميع المواقع التي سيزورها المستخدم ، وكذلك جميع التطبيقات والبرامج المستخدمة في عملك.
لماذا يوجد تسرب DNS عند تمكين VPN؟
حتى إذا كنت تستخدم خدمة VPN طوال الوقت ، فقد يكون هناك تسرب DNS. سلط الضوء على الأسباب الأكثر شيوعًا التالية لتسربات DNS:
- تم إعداد شبكة VPN يدويًا - وهذا يزيد بشكل كبير من خطر تسرب المعلومات والبيانات الخاصة ، ويضيف عاملاً محددًا لتكوين نظام التشغيل الخاص بجهاز كمبيوتر المستخدم. إذا قمت بتوصيل Planet VPN ، يتم استبعاد هذه المشاكل ، يتم توفير الحماية الكاملة لك ؛
- اعترض المهاجمون التحكم في جهاز التوجيه الخاص بك ، ونتيجة لذلك يتم إرسال الطلبات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى الشبكة العامة ، بدلاً من نفق مشفر - يحدث هذا الموقف غالبًا عند استخدام اتصال Wi-Fi في الأماكن العامة (مركز التسوق نادي رياضي ، مقهى ، حديقة ، إلخ.). يكفي استخدام خدمة Planet VPN للقضاء على جميع المخاطر ونقاط الضعف المحتملة ؛
- تم إعداد DNS يدويًا وتم تنشيط الأمر بعدم استخدام اتصال من خلال خادم Planet VPN - من الأفضل تجنب مثل هذه الأحداث حتى إذا كنت مستخدمًا متمرسًا ، لأنه يعطل الأمن السيبراني العام لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.