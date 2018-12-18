معرف المستخدم الأساسي على الإنترنت هو عنوان IP. يمكن أن تكون محلية وعامة. أثناء فحص الفيروسات ، يصدر النظام كلا النوعين من العناوين.

عندما يتعلق الأمر بعناوين IP العامة ، فهي فريدة وتستخدم كأداة لتحديد كل مستخدم على الإنترنت. عند تمكين VPN ، يتم إخفاء عنوانك الحقيقي ويمكن للآخرين رؤية العنوان الذي يطابق خادم الاتصال على الشبكة الافتراضية الخاصة. يتم تزويد المستخدم بحماية كاملة للمعلومات والخصوصية على الشبكة. "

إذا تم الكشف عن IP الفعلي من خلال WebRTC عند استخدام VPN ، فهذا يعني أنه يمكن لأي شخص غير مصرح له رؤيته واستخدامه لتحديد هوية المستخدم. كل ما عليك فعله هو تشغيل اختبار WebRTC Leak لمعرفة ما إذا تم الكشف عن عنوانك - إذا كان كذلك ، فإن خصوصيتك معرضة للخطر.

عنوان IP المحلي ليس فريدًا لأنه تم تعيينه بواسطة جهاز التوجيه ويمكن إعادة استخدامه بواسطة أجهزة التوجيه الأخرى في مواقع مختلفة على هذا الكوكب. إذا قام طرف ثالث بتعريف عنوان IP المحلي ، فلا يوجد تهديد لبيانات المستخدم. إذا كنت تقوم بتشغيل WebRTC Leak Test وتم عرض هذا العنوان ، فكل شيء آمن وصحيح حيث أن خصوصيتك محمية.