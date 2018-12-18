مبادئ فحص تسريبات WebRTC
معرف المستخدم الأساسي على الإنترنت هو عنوان IP. يمكن أن تكون محلية وعامة. أثناء فحص الفيروسات ، يصدر النظام كلا النوعين من العناوين.
عندما يتعلق الأمر بعناوين IP العامة ، فهي فريدة وتستخدم كأداة لتحديد كل مستخدم على الإنترنت. عند تمكين VPN ، يتم إخفاء عنوانك الحقيقي ويمكن للآخرين رؤية العنوان الذي يطابق خادم الاتصال على الشبكة الافتراضية الخاصة. يتم تزويد المستخدم بحماية كاملة للمعلومات والخصوصية على الشبكة. "
إذا تم الكشف عن IP الفعلي من خلال WebRTC عند استخدام VPN ، فهذا يعني أنه يمكن لأي شخص غير مصرح له رؤيته واستخدامه لتحديد هوية المستخدم. كل ما عليك فعله هو تشغيل اختبار WebRTC Leak لمعرفة ما إذا تم الكشف عن عنوانك - إذا كان كذلك ، فإن خصوصيتك معرضة للخطر.
عنوان IP المحلي ليس فريدًا لأنه تم تعيينه بواسطة جهاز التوجيه ويمكن إعادة استخدامه بواسطة أجهزة التوجيه الأخرى في مواقع مختلفة على هذا الكوكب. إذا قام طرف ثالث بتعريف عنوان IP المحلي ، فلا يوجد تهديد لبيانات المستخدم. إذا كنت تقوم بتشغيل WebRTC Leak Test وتم عرض هذا العنوان ، فكل شيء آمن وصحيح حيث أن خصوصيتك محمية.
فحص تسرب WebRTC من Planet VPN
إذا كنت لا تستخدم VPN ، فإن مخاطر الأمن السيبراني تزيد بشكل كبير ولم تعد بياناتك محمية بالكامل ؛ لذلك ، يمكن أن يسرقها المتسللون والمهاجمون. يمكن أن يساعدك فحص الموقع عبر الإنترنت. للقيام بذلك ، يجب عليك تنفيذ العديد من الإجراءات:
- تعطيل الشبكة الافتراضية الخاصة وفتح هذه الصفحة في علامة تبويب جديدة في متصفحك ؛
- كتابة قائمة بعناوين IP المرئية في مستند أو دفتر ملاحظات ؛
- أغلق علامة التبويب هذه وقم بتمكين VPN ؛
- أعد فتح الصفحة في علامة تبويب جديدة وتحقق مما إذا تم إصدار أحد العناوين المسجلة - إذا كانت الإجابة بنعم ، فهذا يعني وجود تسرب ؛
- إذا لم تظهر النتائج بعد الاختبار أي تسريبات (لا يمكنك رؤية العناوين التي سجلتها سابقًا) ، فهذا يعني أنك آمن تمامًا.
إن تسرب IP عبر WebRTC غير سار ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة إذا لم يتم اتخاذ التدابير الأمنية في الوقت المناسب.
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ما هو تسرب WebRTC
تسمح تقنية Web Real-Time Communication للمتصفحات بالتواصل مع بعضها البعض دون استخدام خادم وسيط. بهذه الطريقة ، يتم الحفاظ على السرعة العالية وأوقات الاستجابة عند تصفح الشبكة. في معظم الأحيان يكون من المهم للغاية للبث المباشر ، باستخدام Twitch والخدمات المماثلة ، حيث تلعب أهمية ping دورًا مهمًا. بمعنى آخر ، WebRTC هي طريقة لمحركات البحث للتفاعل مع بعضها البعض في الوقت الحقيقي. يعمل بمثابة تقنية خاصة بمعايير مشتركة ، والتي تسمح للمتصفحات بالتواصل مع بعضها البعض دون خوادم وسيطة. توفر هذه الطريقة أقصى سرعة اتصال وأقل تأخير في عملية التطبيقات ومحادثات الفيديو والبث.
يتم البحث عن الأجهزة وتوصيلها ببعضها البعض عبر عنوان IP. إذا اعترض شخص غير مصرح له على العنوان واستخدمه لتحديد هوية المستخدم ، فهذا يعني حدوث تسرب. تشكل هذه الظاهرة تهديدًا لخصوصية المستخدم ، وبالتالي لم يعد بإمكانك تصفح الإنترنت في الوضع الآمن. غالبًا ما يتم تجاهل تسريبات WebRTC أو لا يُنظر إليها على أنها تهديد خطير ، ولكن دون جدوى.
مع Planet VPN ، يتم منع أي خطر سيبراني بسرعة ونوعية ، ويمكنك حماية خصوصيتك وبياناتك الشخصية من التطفل.
webrc-data تسرب وسرية العلاقة
تكمن المشكلة في WebRTC في أنها تستخدم طرقًا أكثر تقدمًا لتحديد عناوين IP من طرق الكشف عن عناوين IP "القياسية".
كيف يحدد WebRTC عناوين IP الخاصة بي؟
تم الكشف عن العناوين باستخدام بروتوكول ICE ، الذي ينشط خوادم STUN / TURN للكشف. لذا يطرح المتصفح السؤال المباشر "ما هو عنوان IP العام الخاص بي؟" لكن عملية الاتصال مبسطة حتى لو كانت الأجهزة بعيدة جدًا. يتم حساب IP من خلال الخوادم ، وهو سريع وسهل للغاية.
خوادم STUN / TURN
يكتشف بروتوكول ICE العنوان الذي يعمل كعنوان IP عام ويسمح بالوصول إلى جميع الملفات الشخصية للمستخدم. سيستخدم المورد الضار خوادم STUN / TURN للبحث عن مضيف محتمل ، وبالتالي خداع المتصفح وإثارة عرض IP الحقيقي. ويلي ذلك تحديد غير مصرح به وخطر سرقة الملفات.
كشف المضيف
شكرا لجدران الحماية التي تخفي IP من المواقع وخوادم STUN / TURN. ومع ذلك ، لا يزال بروتوكول ICE يجمع كل العناوين ويقرأها بسهولة من جهاز المستخدم.
تحتوي العديد من الأجهزة على عناوين IP متعددة متصلة ببعضها البعض بسبب المعدات المستخدمة.
في معظم الأحيان ، يتم تعيين عناوين IPv4 محلية لأجهزة الكمبيوتر وعندما يتم اكتشافها ، لا يوجد تهديد على الخصوصية. مسألة أخرى ، إذا سيتم الكشف عن عنوان IPv6 الذي يرتبط مباشرة بسلامة وخصوصية المستخدم.
وهذا الأخير يعمل كـ IP عام، لذلك، فريد من نوعه. بروتوكول ICE يكشف ذلك ويسمح بالوصول إلى جميع ملفات المستخدم الشخصية.
الحماية ضد تسريبات WebRTC عبر Planet VPN
تتحسن تقنيات Planet VPN باستمرار ، بعد السوق المتغيرة والتهديدات المتزايدة على الإنترنت. بفضل الحلول الجديدة ، من الممكن الحفاظ على خصوصية المستخدم على مستوى عال. فقط مع VPN موثوق به ، يمكنك الحصول على حماية مضمونة ضد التسريبات ، لأنه عندما تزور مواقع تحت VPN ، يتم إخفاء جميع عناوين IP الحقيقية الخاصة بك وإخفائها كعنوان خادم الاتصال ، لذلك لا يمكن للمهاجمين تتبعك على الإنترنت.
ومع ذلك ، تظهر بعض المتصفحات عدوانية غير نمطية ، على وجه الخصوص ، أثناء الأوامر لحفظ البيانات من علامات التبويب السابقة. على سبيل المثال ، الموقف هو أنك تفتح علامة تبويب فارغة ثم تقوم بتمكين VPN ، مما يعني أن IP الفعلي تم تخزينه مؤقتًا في الذاكرة. هناك احتمال كبير بأن يتم حفظ البيانات حتى بعد تحديث الصفحة ، لذلك تم انتهاك خصوصية المستخدم بالفعل.
باستخدام ملحق Planet VPN لأجهزة Chrome و Firefox و Android و iOS ، ستتمكن من حل جميع مشكلات الثغرات بسرعة وفعالية. في قائمة الإعدادات ، يمكنك تعطيل WebRTC وتضمن لنفسك وضع تصفح آمن عبر الإنترنت.
تذكر أن WebRTC هي تقنية جديدة ويجب مراقبتها باستمرار لمنع المخاطر وتسرب المعلومات في الوقت المناسب.