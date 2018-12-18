تحميل أداة Planet VPN المجانية لأوبرا

كيف يمكنني استخدام VPN على Opera؟

أولا تحتاج إلى تثبيت واحد. توجه إلى متجر الويب وابحث عن الكلمة الرئيسية "Planet VPN" ، وابحث عن الامتداد الخاص بنا وانقر على "إضافة إلى Opera". بعد ذلك ، قم ببساطة بتشغيله أو إيقاف تشغيله بالنقر فوق رمز الامتداد في أعلى اليمين.