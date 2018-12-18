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PLANET VPN

تهيئة تطبيق VPN على راوتر الواي فاي الخاص بك

حل VPN الأكثر موثوقية وأمان لأجهزة الراوتر

  • سرعات غير محدودة واستخدام تورنت
  • وصول غير محدود إلى أي موقع ويب
  • التصفح مجهول الهوية والآمن
  • ضمان إرجاع المال خلال فترة 30 يومًا
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أربع خطوات مبسطة لإعداد تطبيق VPN للراوتر

1. تسجيل الدخول
احصل على اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور لاتصال الراوتر .
    2. حدد الدولة
    اختر الدولة المفضلة على صفحة التحميل للحصول على اسم خادم بروتوكول الأنفاق من الطبقة الثانية أو برتوكول الإنترنت للخادم
      3. التحديث
      حدِث تهيئة الراوتر الخاص بك بهذه البيانات
        تنزيل مجاني

        سيعمل تطبيق Planet VPN في ظل أجهزة الراوتر هذه:

        اتصل ب:

        • أسوس
        • دي -لينك
        • دي دي-دبليو آر تي
        • نيديوما
        • ساباي
        • توماتو
        • تي بي-لينك
        • شاومي
        • تندا
        • ميكروتيك
        • زيكسل
        • هواوي
        • كينيتك

        في حالة احتواء الراوتر على برنامج ثابت موصي به، فقد تحتاج إلى تحديث البرنامج الثابت

        home network

        اكتشف لماذا يفضل العملاء أفضل أداة لـ Router VPN - Planet VPN

        روبرت وودز
        إنه تطبيق رائع حقًا! بمساعدة تطبيق Planet VPN، يمكننيالاتصال بالإنترنت مع إخفاء هويتي تمامًا، و عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي مخفي بشكل آمن ويوفر حرية كاملة على الإنترنت دون أي قيود.
        آشلي فيلدس
        يحمي تطبيق Planet VPN كل ما أقوم به على الإنترنت، لذا لا أخشي إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت واستخدام كلمات المرور الخاصة بي وتحديد معلومات بطاقاتي المصرفية. بياناتي الشخصية محمية!
        جاك بينيت
        غالبًا ما اسافر للخارج ولدي بعض المحادثات السرية عن طريق رسائل مع الشركاء. بفضل Planet VPN، يمكنني التأكد من أن 100% من كافة المعلومات التي أرسلها محمية، أينما كنت في العالم.
        تنزيل مجاني

        الخصائص الأساسية لتطبيق Planet VPN لنظام ويندوز

        أسرع
        أسرع
        يوفر تطبيق Planet VPN أفضل سرعات للإتصال على المتجر
        التورنت
        التورنت
        تمتع باستخدام تورنت بشكل مجهول الهوية مع تطبيق Planet VPN
        مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
        مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
        يوفر إخفاء قوي للهوية ويؤمن اتصالك بالإنترنت
        تشفير قوي
        تشفير قوي
        يوفر بروتوكول OpenVPN أفضل تشفير لحاسوبك الشخصي
        شبكة واسعة النطاق
        شبكة واسعة النطاق
        الكثير من المواقع لتطبيق VPN لتختار منها، ولدينا أكثر من 60 دولة
        الدعم
        الدعم
        دعم الدردشة المباشرة على موقع الويب أو نظام نظام التذاكر عبر البريد الإلكتروني للأسئلة المعقدة
        تنزيل مجاني