تهيئة تطبيق VPN على راوتر الواي فاي الخاص بك

أربع خطوات مبسطة لإعداد تطبيق VPN للراوتر
سيعمل تطبيق Planet VPN في ظل أجهزة الراوتر هذه:
اتصل ب:
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أسوس
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دي -لينك
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دي دي-دبليو آر تي
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نيديوما
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ساباي
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توماتو
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تي بي-لينك
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شاومي
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تندا
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ميكروتيك
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زيكسل
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هواوي
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كينيتك
في حالة احتواء الراوتر على برنامج ثابت موصي به، فقد تحتاج إلى تحديث البرنامج الثابت
اكتشف لماذا يفضل العملاء أفضل أداة لـ Router VPN - Planet VPN
إنه تطبيق رائع حقًا! بمساعدة تطبيق Planet VPN، يمكننيالاتصال بالإنترنت مع إخفاء هويتي تمامًا، و عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بي مخفي بشكل آمن ويوفر حرية كاملة على الإنترنت دون أي قيود.
يحمي تطبيق Planet VPN كل ما أقوم به على الإنترنت، لذا لا أخشي إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت واستخدام كلمات المرور الخاصة بي وتحديد معلومات بطاقاتي المصرفية. بياناتي الشخصية محمية!
غالبًا ما اسافر للخارج ولدي بعض المحادثات السرية عن طريق رسائل مع الشركاء. بفضل Planet VPN، يمكنني التأكد من أن 100% من كافة المعلومات التي أرسلها محمية، أينما كنت في العالم.
الخصائص الأساسية لتطبيق Planet VPN لنظام ويندوز
أسرع
يوفر تطبيق Planet VPN أفضل سرعات للإتصال على المتجر
التورنت
تمتع باستخدام تورنت بشكل مجهول الهوية مع تطبيق Planet VPN
مجهول الهوية إلى حدٍ كبير
يوفر إخفاء قوي للهوية ويؤمن اتصالك بالإنترنت
تشفير قوي
يوفر بروتوكول OpenVPN أفضل تشفير لحاسوبك الشخصي
شبكة واسعة النطاق
الكثير من المواقع لتطبيق VPN لتختار منها، ولدينا أكثر من 60 دولة
الدعم
دعم الدردشة المباشرة على موقع الويب أو نظام نظام التذاكر عبر البريد الإلكتروني للأسئلة المعقدة