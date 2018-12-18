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PLANET VPN

Безкоштовний VPN для Windows - завантажити для вашого ПК

Саме надійне і безпечне VPN-рішення для Windows 10, 8, 7, XP або Vista

  • Максимальна швидкість і доступ до BitTorrent
  • Необмежений доступ до будь-яких сайтів
  • Анонімний і безпечний серфінг
  • Без обмежень по трафiку або часу, для будь-якої ОС
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3 простих кроки для встановлення Planet VPN

1. Завантажити
    2. Авторизуватись
    Увійдіть в додаток з обліковими даними, відправленими на вашу електронну пошту
      3. Підключитися
      Виберіть сервер і підключіться до VPN

        Завантажте Planet VPN для всіх Windows пристроїв

        Planet VPN буде працювати з будь-яким ПК або ноутбуком Windows, включаючи:

        • Windows 10, Windows 7, Windows x64
        • Huawei MateBook X Pro
        • Dell XPS, Dell Inspiron
        • ASUS ZenBook Flip S, ASUS Chromebook Flip, Asus ROG, ASUS Transformer Mini, ASUS VivoBook
        • MSI GS65 Stealth, MSI Stealth Thin
        • Microsoft Surface Laptop, Microsoft Surface Book
        • Acer Predator Helios, Acer Swift, Acer Switch, Acer Extensa, Acer TravelMate, Acer Aspire
        • Lenovo Ideapad, Lenovo Legion, Lenovo ThinkPad
        • Xiaomi Mi Notebook Air
        • HP Spectre
        • Samsung Notebook
        windows
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        Planet VPN підтримується будь-яким клієнтом OpenVPN. Купуйте Premium, щоб завантажити та використовувати файли конфігурації OpenVPN.
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        Дізнайтеся, чому Planet VPN для Windows такий популярний серед клієнтів

        Петро Васильців
        Користуюся додатком Planet VPN на iPhone. Одже, рекомендую усім. Швидкість з'єднання, можливість "змінити" реальне місцезнаходження, захист інформації у банківських додатках та сервісах - ось що мені потрібно, та є у цьому сервісі.
        Олександр Ґудзь
        Дуже швидкисне та стабільне підключення. А головне - моя IP-адреса прихована, запити зашифровано. Одже можна не хвилюватися за безпеку мережі та особистих даних.
        Павло Кримов
        Дійсно працює! Замовляв квитки на турецькому сайті, де ціну запропоновано у доларах. З використанням Planet VPN сума виявилася та ж сама, але в турецькіх лірах. Допомогло дуже зекономити.
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        Ключові переваги Planet VPN для Windows

        Найшвидший
        Найшвидший
        Planet VPN забезпечує кращу швидкість з'єднання на ринку
        Торенти
        Торенти
        Насолоджуйся анонімним користуванням торентів за допомогою Planet VPN
        Функція Kill Switch.
        Функція Kill Switch.
        Якщо ваше VPN-з'єднання втрачено, наше додаток блокує весь ваш трафік, щоб запобігти незашифрований трафік з вашого ПК з Windows або ноутбука
        Захист ваших даних
        Захист ваших даних
        Planet VPN не відслідковує ваші особисті дані, ви можете використовувати додаток Free OpenVPN з нашими налаштуваннями, щоб в цьому переконатися.
        Анонімний
        Анонімний
        Забезпечує повну анонімність і захищає ваше інтернет-з'єднання
        Широка мережа
        Широка мережа
        Безліч VPN-локацій для вибору, у нас є більше 60 країн
        Надійне шифрування
        Надійне шифрування
        Протокол OpenVPN забезпечує краще шифрування для вашого комп'ютера
        Технічна підтримка
        Технічна підтримка
        Онлайн чат на сайті або лист на електронну пошту з усіх питань
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