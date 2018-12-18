Безкоштовний VPN для Windows - завантажити для вашого ПК

3 простих кроки для встановлення Planet VPN
1. Завантажити
Завантажте додаток VPN для Windows
2. Авторизуватись
Увійдіть в додаток з обліковими даними, відправленими на вашу електронну пошту
3. Підключитися
Виберіть сервер і підключіться до VPN
Завантажте Planet VPN для всіх Windows пристроїв
Planet VPN буде працювати з будь-яким ПК або ноутбуком Windows, включаючи:
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Windows 10, Windows 7, Windows x64
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Huawei MateBook X Pro
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Dell XPS, Dell Inspiron
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ASUS ZenBook Flip S, ASUS Chromebook Flip, Asus ROG, ASUS Transformer Mini, ASUS VivoBook
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MSI GS65 Stealth, MSI Stealth Thin
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Microsoft Surface Laptop, Microsoft Surface Book
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Acer Predator Helios, Acer Swift, Acer Switch, Acer Extensa, Acer TravelMate, Acer Aspire
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Lenovo Ideapad, Lenovo Legion, Lenovo ThinkPad
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Xiaomi Mi Notebook Air
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HP Spectre
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Samsung Notebook
Planet VPN підтримується будь-яким клієнтом OpenVPN. Купуйте Premium, щоб завантажити та використовувати файли конфігурації OpenVPN.
Дізнайтеся, чому Planet VPN для Windows такий популярний серед клієнтів
Користуюся додатком Planet VPN на iPhone. Одже, рекомендую усім. Швидкість з'єднання, можливість "змінити" реальне місцезнаходження, захист інформації у банківських додатках та сервісах - ось що мені потрібно, та є у цьому сервісі.
Дуже швидкисне та стабільне підключення. А головне - моя IP-адреса прихована, запити зашифровано. Одже можна не хвилюватися за безпеку мережі та особистих даних.
Дійсно працює! Замовляв квитки на турецькому сайті, де ціну запропоновано у доларах. З використанням Planet VPN сума виявилася та ж сама, але в турецькіх лірах. Допомогло дуже зекономити.
Ключові переваги Planet VPN для Windows
Найшвидший
Planet VPN забезпечує кращу швидкість з'єднання на ринку
Торенти
Насолоджуйся анонімним користуванням торентів за допомогою Planet VPN
Функція Kill Switch.
Якщо ваше VPN-з'єднання втрачено, наше додаток блокує весь ваш трафік, щоб запобігти незашифрований трафік з вашого ПК з Windows або ноутбука
Захист ваших даних
Planet VPN не відслідковує ваші особисті дані, ви можете використовувати додаток Free OpenVPN з нашими налаштуваннями, щоб в цьому переконатися.
Анонімний
Забезпечує повну анонімність і захищає ваше інтернет-з'єднання
Широка мережа
Безліч VPN-локацій для вибору, у нас є більше 60 країн
Надійне шифрування
Протокол OpenVPN забезпечує краще шифрування для вашого комп'ютера
Технічна підтримка
Онлайн чат на сайті або лист на електронну пошту з усіх питань