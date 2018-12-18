Як надійно приховати свою IP адресу з допомогою Planet VPN

Як надійно приховати свою IP адресу?
Завдяки технології VPN Вашу IP-адресу буде надійно приховано, а зовнішні сервіси будуть бачити адресу тієї країни, яку ви оберете при підключенні!
Коли зловмисники знають ваш IP, вони можуть атакувати ваш пристрій, спробувати зламати або спеціальними методами зробити так, що пристрій просто не зможе передавати або приймати інформацію.
Так само з достатньою точністю по ip можна дізнатися де ви знаходитеся фізично, що теж може спричинити за собою не мало неприємностей.
Якщо ви не приховуєте свій IP, то відкриваєте доступ до великої кількості інформації, в тому числі до своїх особистих даних і даними про своє місцезнаходження і своєї онлайн-активності, дозволяючи третім особам спостерігати за вашими діями в Інтернет і контролювати їх.
Як поміняти свій IP?
Все дуже просто, достатньо підключитися до VPN від Planet VPN. VPN - це захищений тунель між двома або більше пристроями. Мережі VPN використовуються для захисту веб-трафіку від прослуховування, стороннього втручання і цензури.
Підключаючись до наших серверів ви надійно приховуєте свій IP і шифруєте всі дані. Всього 3 кроки щоб змінити і крити свій IP:
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Як відбувається зміна IP?
При підключенні до мережі Planet VPN ваша IP-адреса замінюється на іншу, і все виглядає так, як ніби ви знаходитесь в іншому місці.
Коли ви використовуєте VPN, ваш інтернет-трафік йде через зашифрований тунель, щоб ніхто, включаючи вашого інтернет-провайдера, не міг бачити, що ви робите в Інтернеті.
Тобто, якщо ви підключіться до VPN-мережі, веб-сайти, програми та сервіси будуть бачити загальнодоступну IP-адресу VPN сервера замість адреси вашого пристрою - це і означає «приховати свою IP-адресу» або «змінити свою IP-адресу».
У чому перевага Planet VPN для приховування та зміни IP?
Ми використовуємо найсучасніші і найнадійніші методи шифрування даних. Безліч наших швидких і сучасних VPN серверів розташоване по всьому світу, даючи користувачеві величезний вибір локацій для приховування та зміни IP.
Є проксі-розширення під браузери, де в безкоштовному режимі можна протестувати роботу нашого сервісу і на ділі переконатися, як відбувається зміна IP. А для того, щоб надійно захистити дані передаються через інтернет, ми створили програми під популярні операційні системи, так само надаємо можливість підключати необмежену кількість пристроїв підтримують VPN.
І ще: ми не ведемо логів і ніяких журналів активності, надаємо велику кількість варіантів оплати, включаючи анонімні способи.