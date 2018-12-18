IP adresinizi gizlemek mi yoksa değiştirmek mi istiyorsunuz?

IP adresimi neden değiştirmeli veya gizlemeliyim?
IP adresiniz sizden çok bahsedebilir. IP adresiniz ile konumunuzu, adınızı ve İnternet sağlayıcınızın adını öğrenebilirsiniz.
Siber suçlular IP'nizi bilirlerse, cihazınıza saldırabilir, cihazın bilgi aktarmasını veya almasını engellemek için bilgisayar korsanlığı yapabilir veya özel yöntemler kullanabilir.
Fiziksel olarak nerede iseniz yeterli hassasiyete sahip olduğunuzu ip yoluyla da öğrenebilirsiniz, bu da epeyce sorunlara neden olabilir.
IP adresinizi gizlemezseniz, kişisel verileriniz, bulunduğunuz yerle ilgili bilgiler ve çevrimiçi etkinliğiniz dahil olmak üzere, üçüncü tarafların çevrimiçi etkinliklerinizi izlemesini ve kontrol etmesini sağlayan çok sayıda bilgiye erişim sağlar.
IP adresinizi nasıl değiştirebilir veya gizleyebilirsiniz?
Çok basit, sadece RuspPN kullanarak VPN'e bağlanın. VPN iki veya daha fazla cihaz arasında güvenli bir tüneldir. VPN'ler web trafiğini gizli dinleme, dış müdahale ve sansürden korumak için kullanılır.
Sunucularımıza bağlanarak IP'nizi güvenli bir şekilde gizler ve tüm verileri şifrelersiniz. IP'nizi değiştirmek ve gizlemek için sadece 3 adım gerekir:
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IP adresi nasıl değişir?
Planet VPN ağına bağlandığınızda, IP adresiniz başka bir adresle değiştirilir ve her şey farklı bir yerdesiniz gibi görünür.
Bir VPN kullandığınızda, İnternet trafiğiniz şifreli bir tünelden geçer, böylece İnternet Servis Sağlayıcınız dahil hiç kimse İnternet'te ne yaptığınızı göremez.
Bu nedenle, bir VPN şebekesine bağlanırsanız, web siteleri, uygulamalar ve hizmetler, cihazınızın adresi yerine VPN sunucusunun genel IP adresini görecektir - bu, “IP adresinizi gizlemiş” veya “IP adresinizi değiştirdiğiniz anlamına gelir. adres".
IP adresimi gizlemek ve değiştirmek için Planet VPN'in avantajları nelerdir?
En modern ve güvenilir veri şifreleme yöntemlerini kullanıyoruz. Hızlı ve modern VPN sunucularımızın birçoğu, IP adresini gizlemek veya değiştirmek için kullanıcıya çok çeşitli konumlar sunarak dünyanın dört bir yanında bulunmaktadır.
Tarayıcılar için proxy uzantıları vardır; burada ücretsiz modda hizmetimizin çalışmasını test edebilir ve aslında IP değişikliklerinin nasıl gerçekleştiğini görebilirsiniz. İnternet üzerinden aktarılan verileri güvenilir bir şekilde korumak için, popüler işletim sistemleri için programlar oluşturduk ve VPN'i destekleyen sınırsız sayıda cihaza bağlanabilme imkanı sağladık.
Yine de etkinlik kayıtlarını izlemiyoruz veya tutmuyoruz. Gizli yöntemler de dahil olmak üzere çok sayıda ödeme seçeneği sunuyoruz.