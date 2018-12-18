IP adresinizi gizlemek mi yoksa değiştirmek mi istiyorsunuz?

IP adresimi neden değiştirmeli veya gizlemeliyim?

IP adresiniz sizden çok bahsedebilir. IP adresiniz ile konumunuzu, adınızı ve İnternet sağlayıcınızın adını öğrenebilirsiniz.

Siber suçlular IP'nizi bilirlerse, cihazınıza saldırabilir, cihazın bilgi aktarmasını veya almasını engellemek için bilgisayar korsanlığı yapabilir veya özel yöntemler kullanabilir.

Fiziksel olarak nerede iseniz yeterli hassasiyete sahip olduğunuzu ip yoluyla da öğrenebilirsiniz, bu da epeyce sorunlara neden olabilir.

IP adresinizi gizlemezseniz, kişisel verileriniz, bulunduğunuz yerle ilgili bilgiler ve çevrimiçi etkinliğiniz dahil olmak üzere, üçüncü tarafların çevrimiçi etkinliklerinizi izlemesini ve kontrol etmesini sağlayan çok sayıda bilgiye erişim sağlar.