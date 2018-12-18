Çevrimiçi şifre üreticisi - güvenli, rastgele ve güçlü

Çevrimiçi Şifre Oluşturucu, emsalsiz ve zor şifreler oluşturmak için tasarlanmış ücretsiz bir araçtır. İnternet sitelerine, çevrimiçi mağazalara veya çeşitli çevrimiçi hizmetlere kaydolurken zor şifreler almak isteyen kişiler için mükemmeldir.

Ayrıca, çeşitli ayarlar özellklerini kullanarak parolayı yalnızca kendiniz yapılandırabilirsiniz. Tüm şifreler rastgele oluşturulur, bu da yüksek güvenlik sağlar.

Güçlü bir şifre oluşturmak için, şifre oluşturucumuzu kullanın.İlk olarak, şifre uzunluğunu ayarlayın (en az 8 karakter öneriyoruz), ardından şifrenizin zorluğunu seçin. Yalnızca büyük veya küçük harflerin kullanılıp kullanılmayacağını kontrol edin. Parolada kaç sayı olacağını ve eğer gerekiyorsa diğer farklı karakter sayısını da belirtin. Çevrimiçi şifre oluştucumuz, parametrelerinize göre otomatik olarak rastgele bir şifre oluşturur ve ardından size sadece şifreyi kopyalamak kalır.

Oluşturulan şifreyi unutabileceğinizi düşünüyorsanız, ya da size çok karmaşık geldiyse, hemen ayarlar bölümünden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.