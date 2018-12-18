Müzik dinleyin, çevrimiçi radyolar ve blokları atlayarak MP3 indirin!

Önceden, İnternet kullanıcısı neredeyse tüm müziklere ve herhangi bir çevrimiçi radyoya erişebiliyordu. Bununla birlikte, kısıtlamaların uygulanmasıyla, sokakta yaşayan ortalama insanlar, yalnızca kendi ülkelerinde izin verilen ses kayıtlarını ve radyo istasyonlarını dinleyebilir.

Bu gibi kısıtlamalarla, kullanıcı kilitli bir parçayı açmaya çalışırken veya bir çevrimiçi radyoya bağlanmaya çalışırken ilgili bir mesaj alır. Sorunu Planet VPN'in yardımıyla çözebilirsiniz. Bir VPN kullanarak, iletilen ve alınan tüm verileri güvenli bir şekilde şifreleyip, IP’nizi de değiştirirsiniz, böylece kısıtlamayı atlar ve kısıtlama ve hız kaybı olmadan çevrimiçi radyo ve müzik dinlersiniz.