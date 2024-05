Libreng VPN para sa pag-download at pakikinig ng musika

Posible bang makinig sa musika at radyo online nang walang mga restriksyon?

Noong nakaraan, ang gumagamit ng Internet ay may access sa halos anumang musika at anumang online na radyo. Gayunpaman, sa pagpapatupad ng mga restriksyon, ang karaniwang tao sa kalye ay maaari lamang makinig sa mga soundtrack at istasyon ng radyo na pinapayagan sa kanilang bansa.

Sa ganitong mga restriksyon, ang user ay makakatanggap ng kaukulang mensahe kapag sinusubukang i-on ang isang naka-lock na track o sinusubukang kumonekta sa isang online na radyo. Gamit ang isang VPN, ligtas mong ine-encrypt ang lahat ng data na ipinadala at natanggap, pati na rin ang pagpapalit ng iyong IP, upang ma-bypass mo ang restriksyon at makinig sa online na radyo at musika nang walang mga restriksyon at pagkawala ng bilis.