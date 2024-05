Anonymous na internet surfing at pag-browse gamit ang Libreng VPN

Bakit Kailangan Natin ang Anonymity Kapag Nagsu-surf sa Internet?

Ipagpalagay na magpasya kang bumili ng isang bagay online sa isang online store, at ilagay ang impormasyon ng iyong credit/debit card, parehong madaling maharang ng provider at ng cyber-attacker ang iyong data at gamitin ito para sa kanilang sariling mga layunin. Katulad din kapag nagfi-fill-out ng anumang mga form na may personal na impormasyon.

Kahit na ang mga simpleng online na mensahe sa mga dating website o social network ay maaaring isapubliko kung ang koneksyon sa pagitan mo at ng serbisyo sa web ay hindi secure na naka-encrypt.

