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Анонімний інтернет-серфінг без обмежень c кращим сервісом Planet VPN

Переглядайте веб-сайти анонімно з Planet VPN, тепер ваші дії в Інтернет неможливо відстежити і ваша конфіденційність під захистом!

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Навіщо потрібна анонімність при інтернет-серфінгу?

Припустимо, ви вирішили купити щось онлайн в інтернет магазині і вводите дані своєї карти, як провайдер, так і зловмисник може легко перехопити ваші дані і скористатися ними в своїх цілях. Те ж саме при заповненні будь-яких форм з особистою інформацією.

Навіть просте онлайн-листування на сайтах знайомств або в соціальних мережах може стати надбанням громадськості, якщо з'єднання між вами і веб-сервісом не буде надійно зашифровано.

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Planet VPN - кращий анонімний VPN-сервіс

Користуйтеся передовим сервісом VPN сервіс з швидкими серверами і надійним шифруванням ваших даних. Безліч наших серверів розташовано в різних країнах світу, широкі швидкі канали та повна відсутність логів, а так само й анонімність оплати - це те, що відрізняє Planet VPN від всіх конкурентів.
Ми ніяк і ніколи не реєструємо ваш інтернет-трафік, тому ніхто не зможе ідентифікувати вас за IP-адресою або міткою часу.

Planet VPN не надає вашу інформацію нікому. І оскільки ми не зберігаємо логи і журнали, то ваші дані не зможуть потрапити до будь-кого.

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Як почати переглядати веб-сайти анонімно?

  • Скачайте

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    Завантажте і встановіть додаток на свій пристрій

  • Підключись

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    Підключіться до одного з наших серверів

  • Користуйтеся

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    Відвідуйте будь-які сайти без обмежень

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Захистіть особисті дані від сторонніх

Якщо ви не використовуєте VPN, то дуже легко відстежити і перехопити ваші дані. Інтернет-провайдери відслідковують і записують ваші дії і діляться інформацією з іншими організаціями.

Ці організації використовують ваші дані, щоб обмежувати доступ до контенту, а так само на основі аналізу можуть показувати завищені ціни. Не кажучи вже про уразливості для кіберзлочинності і стеження, особливо при підключенні до громадських мереж Wi-Fi.

Використовуйте Planet VPN, щоб здійснювати анонімно інтернет-серфінг і не дозволяти нікому втручатися у ваші особисті справи.

Сховайте своє місцезнаходження і переглядайте веб-сайти анонімно

І великі і маленькі компанії витрачають величезні кошти на те, щоб бути впевненими: їх мережеві ресурси і Інтернет-з'єднання використовуються за призначенням.

Компанії наймають кращих професіоналів в області інформаційних технологій. А ви, навіть будучи технічно неосвіченим, можете за допомогою Planet VPN обійти політику брандмауера. Тепер приховати своє місцезнаходження і отримати анонімний доступ в інтернет і до заблокованих веб-сайтів простіше простого.

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