Анонімний інтернет-серфінг без обмежень c кращим сервісом Planet VPN

Припустимо, ви вирішили купити щось онлайн в інтернет магазині і вводите дані своєї карти, як провайдер, так і зловмисник може легко перехопити ваші дані і скористатися ними в своїх цілях. Те ж саме при заповненні будь-яких форм з особистою інформацією.

Навіть просте онлайн-листування на сайтах знайомств або в соціальних мережах може стати надбанням громадськості, якщо з'єднання між вами і веб-сервісом не буде надійно зашифровано.

Завантажити безкоштовно