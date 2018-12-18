تصفح الإنترنت مجهول الهوية بدون حدود

لنفترض أنك قررت شراء شيء ما على الإنترنت في متجر على الإنترنت وأدخلت معلومات بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب الخاصة بك، يمكن لكلٍ من المزود والمهاجم السيبراني اعتراض بياناتك بسهولة واستخدامها لأغراضهم الخاصة. وينطبق الأمر نفسه عند ملئ أي نماذج بمعلومات شخصية.

حتي أنه يمكن إطلاع العامة على الرسائل البسيطة عبر الإنترنت علي مواقع الويب الخاصة بالمواعدة أو شبكات التواصل الاجتماعي إذا كان الاتصال بينك وبين خدمة الويب غير مشفرة بشكل آمن.

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