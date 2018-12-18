Sınırsızca anonim internette gezinmek

Çevrimiçi bir mağazada çevrimiçi bir şey satın almaya karar verdiğinizi varsayalım ve kredi kartı / banka kartı bilgilerinizi girin; hem sağlayıcı hem de siber saldırgan verilerinizi kolayca arayabilir ve kendi amaçları için kullanabilir. Aynısı, kişisel bilgilerle herhangi bir form doldururken de geçerlidir.

Sizinle web hizmeti arasındaki bağlantı güvenli bir şekilde şifrelenmemişse, buluşma web sitelerinde veya sosyal ağlardaki basit çevrimiçi mesajlar bile herkese açık hale getirilebilir.

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