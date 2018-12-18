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Sınırsızca anonim internette gezinmek

Planet VPN ile web sitelerine anonim olarak göz atın. Planet VPN sayesinde, İnternet'teki eylemleriniz izlenemez ve gizliliğiniz korunur!

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İnternette Gezerken Neden Anonimliğe İhtiyacımız Var?

Çevrimiçi bir mağazada çevrimiçi bir şey satın almaya karar verdiğinizi varsayalım ve kredi kartı / banka kartı bilgilerinizi girin; hem sağlayıcı hem de siber saldırgan verilerinizi kolayca arayabilir ve kendi amaçları için kullanabilir. Aynısı, kişisel bilgilerle herhangi bir form doldururken de geçerlidir.

Sizinle web hizmeti arasındaki bağlantı güvenli bir şekilde şifrelenmemişse, buluşma web sitelerinde veya sosyal ağlardaki basit çevrimiçi mesajlar bile herkese açık hale getirilebilir.

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Planet VPN - en iyi anonim VPN servisi

Hızlı sunucular ve güçlü veri şifrelemesi ile gelişmiş bir VPN servisi oluşturduk. Sunucularımızın çoğu dünyanın farklı ülkelerinde bulunmaktadır. Hızlı, geniş kanallar ve bilgi kayıtlarının tam olmaması. Ödeme anonimliğinin yanı sıra, Planet VPN'i diğer rakiplerden ayıran da budur.
İnternet trafiğinizi hiçbir şekilde kaydetmeyiz, sizi IP adresiniz veya zaman damganızla tanımlamanızı imkansız hale getiririz.

Planet VPN bilgilerinizi kimseyle paylaşmaz. Dahası, herhangi bir veri veya kayıt saklamadığımız için, hiç kimse verilerinizi alamaz.

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Anonim olarak taramaya nasıl başlarım?

  • İndir

    download

    İndir ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.

  • Bağlanıyor

    login

    Sunucularımızdan birine bağlanın.

  • Ziyaret etmek

    connect

    Kısıtlama olmadan herhangi bir web sitesini ziyaret edin

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Kişisel Verileri İstenmeyen İzinsiz Girişicilerden Koruyun

Bir VPN kullanmıyorsanız, verilerinizi izlemek ve durdurmak çok kolaydır. İnternet sağlayıcıları eylemlerinizi izler ve kaydeder ve bu bilgileri diğer kuruluşlarla paylaşır.

Bu kuruluşlar verilerinizi belirli içeriğe erişimi kısıtlamak için kullanırlar ve şişirilmiş fiyatları gösterebilecekleri analize göre. Özellikle halka açık Wi-Fi ağlarına bağlanıldığında siber suç ve gözetim konusundaki güvenlik açığından bahsetmiyorum.

İnternette anonim olarak gezinmek için Planet VPN kullanın ve kimsenin kişisel işinize karışmasına izin vermeyin.

Konumunuzu gizleyin ve web sitelerine anonim olarak göz atın.

Hem büyük hem de küçük şirketler, ağ kaynaklarının ve İnternet bağlantılarının amaçlanan amaç için kullanılmasını sağlamak için büyük miktarda para harcarlar.

Şirketler en iyi BT uzmanlarını işe alıyor, ancak teknik olarak en yeni aydınlatılmış kullanıcılar bile artık Planet VPN güvenlik duvarı politikalarını atlayabilir, konumlarını gizleyebilir ve İnternet'e ve engellenen web sitelerine isimsiz erişebilir.

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