Makatipid kapag nagbu-book ng mga Hotel na may libreng VPN

Ipinapahiwatig din namin na naghahanap kami ng isang hotel sa Prague para sa ganito at ganoong mga numero at may ganoong kagustuhan. Una, makakakita ka ng iba pang mga alok na may mas abot-kayang presyo sa simula, at pangalawa, ang hotel na iyon na inalagaan namin sa halagang $375, ngayon ay nasa parehong mga petsa at may parehong mga kundisyon ay available sa diskwento na 39%! Mayroon nang $ 229 sa halip na $ 375, hindi sa banggitin ang katotohanan na makakahanap ka ng isang mas komportable at kawili-wiling hotel na hindi mo nakita sa listahan sa nais na presyo.

At ito ay isa lamang halimbawa ng pagtitipid at pagpapareserba ng hotel. Sa pamamagitan ng pagpili ng bansang may mas mababang pamantayan ng pamumuhay sa VPN application o sa bansang gusto mong bisitahin, maaari kang makatipid nang malaki sa mga reservation sa hotel, o mag-book ng mas magandang opsyon para sa parehong pera.