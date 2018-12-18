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Planet VPN ile rezervasyon yaparken tasarruf edin

Tatile çıkmayı planlıyor ve otel odanızı ayırırken bir kaç dolar tasarruf etmek ister misiniz? Planet VPN ile büyük tasarruf yapabilirsiniz!

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Belirli Bir Otel Odasında Nasıl Rezervasyon Yapılır, Ucuz

Birçok mal ve hizmet, internet üzerinden fiyat ayrımcılığına maruz kalır ve bunların tümü, fiyatlandırmayı taradığınız bölgeye göre değişir. Aradığınız ülkeye bağlı olarak, fiyatlar büyük ölçüde değişebilir! Üçüncü bir dünya ülkesinden otel odası fırsatlarına baktığınızı gösteren bir VPN bağlantısı kullanarak otel rezervasyonlarında yüzlerce dolar tasarruf edebilirsiniz!

Bir VPN'e bağlandığınızda, gerçek IP adresinizi gizlersiniz ve servis, çoğu durumda daha düşük fiyatları olan ve seçtiğiniz ülkeye uygun olanı görür.

Bir VPN Kullanarak Daha Düşük Bir Fiyatla Bir Otel Nasıl Rezervasyon Yapılır?

Bu basit ama etkili 3 adımı kullanarak IP'nizi otellerden ve tur acentelerinden gizleyin.

  • İndir

    download

    İndir ve uygulamayı cihazınıza yükleyin.

  • Bağlanıyor

    login

    Sunucularımızdan birine bağlanın.

  • Ziyaret etmek

    connect

    Kısıtlama olmadan herhangi bir web sitesini ziyaret edin

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Planet VPN ile Rezervasyon Yaparken Ne Kadar Tasarruf Edebilirsiniz?

Bazı bağımsız çalışmalara göre, bu VPN tekniklerini kullananlar, uçuş ve otel odaları rezervasyonlarında tasarruf etmek için % 40'a varan tasarruf sağladıklarını söylüyor!

Seyahat acenteleri ve otel rezervasyon hizmetleri insanların korkuları üzerinde oynuyor - sayfayı toplayıcı ile sınırsızca güncelleyen bir kişi teklifler ve fiyatın arttığını görüyor, bunun objektif nedenlerden dolayı olduğunu düşünüyor (örneğin, otel odaları hızla tükeniyor ve yoğun talep görüyor). .

Ve sonunda, o otel çok yüksek bir fiyata rezervasyonu. Ancak, bir VPN kullanarak, pazarlamacıları kendi silahlarıyla yenebilir ve daha ucuz bir otel için rezervasyon yapabilirsiniz:

Planet VPN'e bağlan

Siteyi, “Gizli” sekmesinde otel önerileriyle açın.

Örnek olarak, ABD’de olduğunuzu ve Doğu Avrupa’da seyahat etmek istediğinizi varsayalım, birkaç gün Prag’da bir otel rezervasyonu yaptırmalısınız. Otel arama ve rezervasyon için büyük bir uluslararası web sitesine gidiyoruz, otel seçiyoruz, fiyatları hatırlıyoruz. Örnek olarak seçtiğimiz otel, iki gecelik konaklama için 375 dolar tutuyor.

Şimdi VPN uygulamasını başlatıyoruz, Endonezya'daki sunucuyu seçiyoruz, bağlanın, tarayıcıdaki Gizli sekmesini açın, aynı siteye gidin, ancak şimdi Endonezya'dan IP için.

%30 tasarruf edersiniz

Ve bu tasarruf ve otel rezervasyonlarına sadece bir örnek. VPN uygulamasında ya da ziyaret etmek istediğiniz ülkede daha düşük bir yaşam standardına sahip bir ülke seçerek, otel rezervasyonlarından önemli ölçüde tasarruf edebilir ya da aynı para için daha iyi bir seçenek rezerve edebilirsiniz.

Otel hizmetleri fiyatları nasıl ayarlıyor?

Çoğu otel rezervasyon hizmetleri ve seyahat acentesi siteleri, ziyaretçileri hakkında mümkün olduğunca çok bilgi toplar.

Odaklandıkları ilk şey IP'dir. Cihazınızın IP adresini aldıktan sonra, en azından bulunduğunuz ülkeyi belirleyebilirler. Bu verilere dayanarak, pazarlamacıların karlarını artırmak için elde ettikleri çeşitli algoritmaları kullanarak, bölgenizden bir kitleyi hedeflemek için iyi bir yüzde alan hizmetlerden bahsetmek yerine, kurumları ve hizmetleri ödemiş belirli oteller gösterilecektir. kendi web siteleri üzerinden gelen satışlardan.

Servislerin ve acentelerin size daha pahalı seçenekler sunması veya karı maksimize etmek için sizden gerçek indirimleri gizlemesi daha avantajlıdır.

Planet VPN ile sadece IP adresinizi gizleyip değiştirmez, aynı zamanda İnternet üzerinden gönderdiğiniz tüm verileri korursunuz.

Bu, özellikle halka açık WiFi erişim noktalarını kullanan gezginler için geçerlidir.

İnternet üzerinden uçuş ve otel rezervasyonu yaparken tasarruf etmek için Planet VPN kullanın!

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