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Бронювання готелей 🏨 за низькими цінами з Planet VPN

Збираєтеся у відпустку і не хочете переплачувати за номер в готелі? З сервісом Planet VPN ви можете заощадити досить суттєво на бронювання готелю.

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Чи можна забронювати бажаний номер в готелі дешевше?

Безліч товарів і послуг схильні до цінової дискримінації в Інтернеті - ваша IP-адреса може також вплинути на ціну бронювання готелю. Для туристів з різних країн вартість номерів і видача пропозицій буде відрізнятися.

Ви можете заощадити сотні доларів на бронюванні готелю, використовуючи VPN-з'єднання. Коли ви підключаєтеся до VPN, то приховуєте свою фактичну IP-адресу і сервіс бачить той, який відповідає обраній вами країні з більш низькими цінами.

Як забронювати готель за низькою ціною за допомогою VPN?

Просто: сховайте свій IP від ​​сайтів готелів та агрегаторів - це буде виглядати як ніби ви перебуваєте в іншій країні, для цього потрібно всього 3 кроки:

  • Скачайте

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    Завантажте і встановіть додаток на свій пристрій

  • Підключись

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Скільки можна заощадити на бронюванні готелів з використанням Planet VPN?

Все залежить від ваших потреб, але за нашою статистикою можна тільки на бронювання готелю заощадити сотні доларів.

Туристичні агентства та сервіси бронювання готелів грають на страхах людей - людина, яка нескінченно оновлює сторінку з пропозиціями агрегаторів і бачить, що ціна зростає, вважає, що це відбувається з об'єктивних причин (наприклад, тому що місця в готелях швидко закінчуються і на них високий попит ).

І в підсумку, він бронює готель за дуже високою ціною. Однак, використовуючи VPN, можна перемогти маркетологів їх же зброєю і забронювати готель дешевше:

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Відкрийте сайт з пропозиціями готелів у вкладці "інкогніто"

Як приклад припустимо, що ви перебуваєте в США і хочете помандрувати по Східній Європі. Вам потрібно забронювати готель в Празі на пару днів. Заходимо на великий міжнародний сайт з пошуку і бронювання готелів, вибираємо готелі запам'ятовуємо ціни. Обраний нами як приклад готель коштує $ 375 за дві доби проживання.

Тепер запускаємо VPN додаток, вибираємо сервер в Індонезії, підключаємося, відкриваємо в браузері нове вікно в режимі "Інкогніто", в ньому відкриваємо той же сайт, але вже під IP з Індонезії.

Так само вказуємо, що шукаємо готель в Празі на такі-то числа і з такими-то побажаннями. По-перше ви побачите спочатку вже інші пропозиції з більш демократичними цінами, а по-друге той готель, що ми пригледіли за $ 375, тепер буде в ті ж дати і з тими ж умовами доступний зі знижкою 39%! Вже $ 229 замість $ 375, не кажучи про те, що ви можете підібрати більш зручний і цікавий готель, який ви не бачили в списку за бажаною ціною.

І це тільки один з прикладів економії в бронюванні готелів. Вибираючи в VPN додатку країни з більш низьким рівнем життя або країну, яку ви хочете відвідати, ви можете істотно заощадити на бронюванні готелів, або за ті ж гроші забронювати більш кращий варіант.

Як сервіси з бронювання готелів регулюють ціни?

Більшість сервісів з бронювання готелів і сайтів туристичних агентств збирають максимальну кількість інформації про своїх відвідувачів. Перше на що вони орієнтуються - це IP. Отримавши IP-адресу вашого пристрою, вони можуть визначити як мінімум країну де ви перебуваєте.

На основі цих даних, за допомогою різних алгоритмів, які придумали маркетологи для збільшення прибутку, вам будуть показуватися ті чи інші готелі, які заплатили агентствам і сервісів за таргетинг на аудиторію з вашого регіону, не кажучи вже про самих сервісах, які отримують хороший відсоток від готелів при бронювання через них.

Соотвественно сервісів і агентствам вигідно запропонувати вам більш дорогі варіанти або приховати від вас реальні знижки.

З технологією Planet VPN ви не тільки приховуєте і міняєте свою IP-адресу, але ще і захищаєте всі передані вами дані через інтернет.

Це особливо актуально для мандрівників, які користуються громадськими точками доступу WiFi.

Користуйтеся Planet VPN і подорожуйте економлячи гроші!

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