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Как зашифровать свое интернет соединение

Planet VPN не только скрывает ваш реальный IP, но и надежно шифрует ваш трафик идущий через Интернет. Никто, даже ваш интернет-провайдер или владелец общественной WiFI точки доступа, не сможет получить доступ к отправляемым и принимаемым вами данным.

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Как устроено VPN-шифрование?

При подключении к сервису Planet VPN все данные, которые Вы передаете через Интернет, кодируются сверхнадежным 256-битным шифрованием и расшифровываются уже на VPN серверах. Такой формат шифрования гарантирует, что передача данных через Интернет останется конфиденциальной.

Шифрование представляет собой процесс кодирования данных таким образом, чтобы прочесть и использовать данные мог только предполагаемый получатель, имеющий подходящие средства для расшифровки.

Также и при приеме информации: при использовании Planet VPN, получаемые вашим устройством данные надежно шифруются на VPN сервере и в таком абсолютно защищенном виде поступают к вам. Активное VPN соединение - это как труба в трубе, никто извне не может попасть внутрь и узнать, что там. Даже если каким-то образом кто-то получит ваши пакеты данных, то он ничего не сможет с ними сделать, без уникального ключа, который генерируется в момент обмена данными между вашим устройством и VPN сервером.

Это гарантирует полную анонимность, сохранность и целостность отправляемых и принимаемых вами данных через Интернет с использованием сервиса Planet VPN.

Как зашифровать свой трафик?

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  • Пользуйтесь

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    Посещайте любые сайты без ограничений

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Зачем нужно VPN-шифрование?

Интернет-провайдеры, различные службы, работодатели, владельцы общественных точек доступа WiFi, владельцы сайтов и злоумышленники - это только краткий перечень тех, кто постоянно мониторит Интернет-трафик для различных целей.

Одни, чтобы подвергнуть цензуре посещаемые ресурсы, другие для учета рабочего времени, третьи - из любопытства; четвертые, чтобы на основе собранных данных показать вам то, что считают нужным им, а не вам; пятые для того, чтобы что-то украсть, будь то частная переписка, коммерческая тайна, ваши личные данные или данные платежных карт.

Благодаря технологии VPN и надежному 256-битныому шифрованию, сервис Planet VPN убережёт вас от слежки и других неприятностей, связанных с перехватом ваших данных.

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