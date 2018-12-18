Planet VPN ile veri şifreleme ve güvenlik

Aktif bir VPN bağlantısı, bir borudaki bir boru gibidir; Dışarıdan kimse içeri giremez ve orada ne olduğunu bulamaz. Birisi veri paketlerinizi bir şekilde alsa bile, cihazınızla VPN sunucusu arasında veri alışverişi sırasında oluşturulan benzersiz bir anahtar olmadan, onlarla hiçbir şey yapamaz.

Bu garantiler, Planet VPN servisini kullanarak Internet üzerinden tarafınızdan gönderilen ve alınan verilerin tamamen gizliliği, güvenliği ve bütünlüğüdür.