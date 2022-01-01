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Свободный интернет — каждому!

Planet VPN — сервис, основанный на принципах качества, анонимности и доступности для пользователей. Мы работаем для того, чтобы сделать интернет лучше и дать вам чувство свободы.

about FREEVPNPLANET

Наша миссия

Мы убеждены, что каждый имеет право на качественное пользование интернетом. С Planet VPN ваши данные передаются через защищенные виртуальные туннели, что позволяет сохранять анонимность в сети. Мы используем технологии OpenVPN 256-bit 2048 RSA. Поддерживаем соединение по протоколу IPSec (IKEv1 + IKEv2), который отличается надежностью, большой скоростью передачи и высокой степенью защиты данных. Также поддерживается возможность соединения по PPTP и L2TP.Благодаря Planet VPN в вашем распоряжении фильмы, музыка, спортивные трансляции и свободное общение!

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Персональная свобода

В век растущей цензуры мы стремимся дать вам чувство безопасности и защищенности. Мы постоянно работаем над решениями, которые позволяют сохранять конфиденциальность вашей личной информации, защищать запросы и скрывать действия. Мы предлагаем вам возможность полного доступа к информации в интернете и сохранение свободы пользования им.

Защита конфиденциальности

Мы гарантируем надежное шифрование вашего трафика и его передачу по защищенному соединению. Все ваши онлайн-действия известны только вам. Для сохранения вашей приватности мы работаем 24/7. Наша политика конфиденциальности максимально прозрачна и понятна. О любых изменениях в ней мы немедленно уведомляем каждого пользователя.

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about FREEVPNPLANET

Цифровые права

Мы не записываем логи сетевой активности пользователей, не просим вас указывать дополнительные данные о себе и предлагаем анонимные варианты оплаты за наши услуги. Вся информация о пользовании сервисом Planet VPN остается анонимной и не имеет привязки к вашему фактическому IP-адресу. Для связи с вами мы просим только e-mail.

Наша история

Мы создали Planet VPN в 2017 году с целью обеспечить цифровой безопасность и персональную свободу для каждого пользователя интернета. Поскольку мы и сами являемся пользователями сети, мы отлично знаем, насколько важно каждому из нас ощущать себя защищенным. Ведь угроз в интернет-пространстве немало: от навязчивых рекламодателей до мошенников и даже правительственных структур, стремящихся получить доступ к личным данным пользователей.

Так возникла идея создать дружное сообщество единомышленников, в распоряжении которого сегодня VPN-сервера в более чем 50 странах на пяти континентах. И с нами - тысячи пользователей, которые доверяют нам.

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Наши ценности

Planet VPN поддерживает идею сохранения личностной свободы, а также возможность выбора и персональную безопасность. Это касается как приватного пользования, так и интересов бизнеса. Мы выступаем за равенство и убеждены, что каждый имеет право на свободное пользование сетью. Также мы даем возможность избегать ценовой дискриминации и уловок маркетологов.

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О VPN
Что такое Proxy О протоколах VPN
Преимущества
Отсутствие логов Наша сеть VPN Бесплатный VPN
Продукты
Android IOS Windows Mac Linux Chrome Mozilla Роутер OpenVPN
Инструменты
Генератор паролей Проверка на утечку DNS Проверка на утечку через WebRTC Проверка на вирусы Мой IP-адрес
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