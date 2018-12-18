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Дешева оренда авто в Європі 🚗 Економія за допомогою VPN

Якщо ви багато подорожуєте і користуєтеся послугою оренди автомобіля, то за допомогою технології VPN від нашого сервісу ви можете значно заощадити свої кошти.

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Чи існують способи економії на оренді автомобілів в подорожах?

Можливо, це звучить занадто добре, щоб бути правдою, але це один з кращих хаків для подорожей в святковий сезон.

Використання VPN для оренди автомобілів в подорожах може заощадити не один, а сотні доларів! Це ретельно охороняємий секрет, що агентства стягують з клієнтів різні ціни в залежності від IP-адреси, який вони використовують для оренди автомобілів в подорожах. Використовуючи Planet VPN, ви можете змінити свою IP-адресу, щоб перевірити ціни в різних країнах.

Ви швидко знайдете численні розбіжності в цінах між країнами, і економія на оренді автомобілів може бути досить значною!

Як орендувати автомобіль в подорожах з великою знижкою?

Для цього потрібно приховати свою IP-адресу від сайтів агентств і агрегаторів, що надають послуги оренди автомобілів і показати їм IP тієї країни для якої вони надають знижки, а для цього потрібно всього 3 кроки:

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Наскільки велика економія на оренду автомобілів через VPN?

Сервіси по оренді автомобілів пропонують різні ціни та пропозиції залежно від країни з якої ви це робите. Якщо ви спробуєте забронювати автомобіль, припустимо, з США, Індонезії та Польщі, ціни будуть відрізнятися. Так скільки можна заощадити на оренді автомобілів в подорожах? Все залежить від автомобіля і терміну оренди, але суми виходять немаленькі.

Наприклад, ви летите з Німеччини до Австралії і для комфортного переміщення там, вам потрібен автомобіль на 2 тижні. Заходимо з Німецького ip на популярний сайт бронювання автомобілів, вибираємо Австралію, і дивимося ціни

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Відкриваємо сайт з пропозиціями готелів у вкладці "інкогніто"

Вартість оренди популярної малолітражки Suzuki Swift за спеціальною пропозицією $ 40 в день. Тепер запускаємо додаток від Planet VPN, підключаємося до сервера США, відкриваємо в браузері вкладку "інкогніто" і в ній знову заходимо на цей сайт, шукаємо автомобілі по Австралії і знову знаходимо це ж пропозицію, але вже за ціною $ 31 в день.

Підсумок в день ви економите $ 9, за 2 тижні подорожі по Австралії на Suzuki Swift ви заощадите вже $ 126.

А ось приклад ще більш наочно показує різницю в ціні. Припустимо ви летите в Лондон на 9 днів і вам потрібен автомобіль представницького класу або близький до нього.

Заходимо на сайт бронювання автомобілів, припустимо, з Бразилії і бачимо ціну $ 2100. за Mercedes Benz C-Class на 9 днів оренди. Тепер запускаємо VPN додаток, підключаємося до сервера США, відкриваємо вкладку "інкогніто" і знову знаходимо це ж пропозицію. Але тепер оренда цього ж автомобіля виходить $ 1450 за 9 днів. А це економія вже $ 650!

Як бачите, використовуючи сервіс Planet VPN, ви можете заощадити досить пристойну суму грошей на оренду автомобілів в подорожах.

Як агентства і агрегатори регулюють ціни на оренду автомобілів?

Всі агентства і агрегатори з бронювання автомобілів для мандрівників збирають безліч інформації про відвідувачів, і на основі цієї інформації показують не тільки різні ціни, але і різні пропозиції послуг. Одним з ключових чинників при ціновому таргетуванні є географічне положення відвідувача.

Географічне положення, тобто країну, обчислити досить просто. Для цього потрібно просто дізнатися вашу IP-адресу. Знаючи вашу IP-адресу система вже обчислює ваше місце розташування і на основі його видасть вам ціни для вашого регіону.

Таким чином агентства і агрегатори збільшують ціну на оренду автомобілів для мандрівників з багатших регіонів, а також показують пропозиції від власників автопарків, які заплатили сервісу і вказали бажаний геотаргетинг для більшого заробітку.

Агентствам і агрегаторами вигідно запропонувати вам більш дорогі варіанти або приховати від вас реальні знижки, тому що чим вище сума замовлення, тим більше їх комісія, але вони не можуть запропонувати мандрівникові з регіонів з невисоким доходом занадто високу націнку, тому використовують геотаргетинг в ціноутворенні.

Використовуючи сервіс Planet VPN ви зможете приховувати свій реальний IP-адресу і заходити на сайти з IP тієї країни, яку ви оберете самі. Відповідно, зможете обійти цінову дискримінацію при оренді автомобілів.

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