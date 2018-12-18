وفر المال عند استئجار السيارات عبر الإنترنت باستخدام تطبيق Planet VPN

طرق للتوفير عند استئجار سيارة عند السفر
قد يبدو من الجيدًا للغاية ان يكون حقيقيا، ولكن يعد هذا أحد أفضل الاختراقات للسفر خلال موسم العطلات!
ان استخدام تطبيق VPN لاستئجار سيارة أثناء السفر يمكن أن يوفر ليس واحد، ولكن مئات من الدولارات! يعد هذا سرًا يخضع لحراسة مشددة، حيث تتقاضى الوكالات اسعارا مختلفة للعملاء وفقًا لعنوان بروتوكول الانترنت الذي يستخدمونه لتأجير السيارات أثناء السفر. باستخدام تطبيق Planet VPN، يمكنك تغيير عنوان بروتوكول الانترنت الخاص بك للتحقق من الأسعار في مختلف الدول .
سوف تجد وبسرعة العديد من اختلافات الأسعار بين الدول، ومن الممكن ان تكون المدخرات من تأجير السيارات رائعة للغاية!
كيفية التوفير عند استئجار سيارة اثناء السفر
لتوفير كبير عند استئجار سيارة عبر الإنترنت، أول شيء يجب عليك فعله هو إخفاء عنوان بروتوكول الانترنت الأصلي الخاص بك. السبب في ذلك هو خفض أسعار السيارات. اختر خادمًا من دولة من دول العالم الثالث، ثم ابدأ في تصفح العروض الخاصة بتأجير السيارات. ينبغي أن تكون الأسعار أرخص. كيفية الحصول على أسعار أفضل؟ بسيط.
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كيف يمكن لخدمات تأجير السيارات تعديل أسعارها
تقدم خدمات تأجير السيارات أسعارًا وعروضًا مختلفة اعتمادًا على الدولة التي تفعل ذلك منها. إذا حاولت حجز سيارة على سبيل المثال من الولايات المتحدة الأمريكية أو إندونيسيا أو بولندا، فستكون الأسعار مختلفة. إذن، ما مقدار ما يمكنك توفيره عند استئجار سيارة أثناء السفر؟ -كل هذا يتوقف على السيارة وفترة الإيجار، ولكن المبالغ ليست صغيرة.
على سبيل المثال، أنت تسافر من ألمانيا إلى أستراليا وللتنقل المريح هناك، فأنت بحاجة إلى سيارة لمدة أسبوعين. نذهب من بروتوكول الانترنت الخاص بالمانيا إلى موقع حجز السيارات الشهير، اختر أستراليا، واطلع على الأسعار.
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افتح الموقع من خلال مقترحات الفنادق في علامة تبويب "التصفح المتخفي"
تكلفة استئجار سيارة صغيرة مشهورة سوزوكي سويفت مع عرض خاص هي 40 دولار في اليوم الواحد. الآن نقوم بتشغيل التطبيق من Planet VPN، اتصل بخادم الولايات المتحدة، افتح علامة تبويب "التصفح المتخفي" في المتصفح واذهب إلى هناك مرة أخرى، ابحث عن السيارات في أستراليا واعثر على نفس العرض مرة أخرى، ولكن بسعر 31 دولارًا في اليوم.
نتيجة لذلك، يمكنك توفير 9 دولارات في اليوم. خلال أسبوعين من السفر حول أستراليا في سوزوكي سويفت، ستوفر 126 دولارًا.
وإليك مثال يوضح بوضوح الفرق في السعر. لنفترض أنك تسافر إلى لندن لمدة 9 أيام وتحتاج إلى سيارة فاخرة أو قريبة منها.
نذهب إلى الموقع لحجز السيارات، على سبيل المثال، من البرازيل ونرى سعر 2100 دولار لسيارة مرسيدس بنز الفئة-C لمدة 9 أيام من الإيجار. نبدأ الآن تطبيق VPN، اتصل بخادم الولايات المتحدة، افتح علامة تبويب "التصفح المنخفي" وابحث عن نفس الجملة مرة أخرى. ولكن الآن سعراستئجار سيارة واحدة هو 1450 دولار لمدة 9 أيام. لقد قمت بالفعل بتوفير 650 دولار!
كما ترون، باستخدام تطبيق Planet VPN، يمكنك توفير مبلغ لا بأس به من المال عند استئجار سيارة أثناء السفر.
كيف تُنظم الوكالات ومواقع التجميع أسعار تأجير السيارات؟
تقوم جميع الوكالات ومواقع تجميع حجز السيارات للمسافرين بجمع الكثير من المعلومات عن الزوار وبناء على هذه المعلومات، فإنها لا تعرض أسعارًا مختلفة فحسب، بل تقدم أيضًا عروض مختلفة من الخدمات. أحد العوامل الرئيسية في استهداف الأسعار هو الموقع الجغرافي للزائر
إن الموقع الجغرافي، أي دولة، بسيط للغاية في الحساب. للقيام بذلك، تحتاج فقط إلى معرفة عنوان بروتوكول الانترنت الخاص بك. عند معرفة عنوان بروتوكول الانترنت الخاص بك، يقوم النظام بحساب موقعك بالفعل ومن جانبه سيمنحك أسعارًا لمنطقتك.
وهكذا، فإن الوكالات ومواقع التجميع تزيد من أسعار تأجير السيارات للمسافرين من المناطق الأكثر ثراء، فضلا عن تقديم اقتراحات من أصحاب أساطيل السيارات الذين دفعوا إلى هيئات الخدمات وأشاروا إلى الاستهداف الجغرافي المطلوب لتحقيق أرباح أعلى.
ويكون مفيدًا بالنسبة للوكالات ومواقع التجميع أن نقدم لك خيارات أكثر تكلفة أو نخفي عنك الخصومات الحقيقية حيث أنه كلما ارتفع مبلغ الطلب، كلما زادت عمولاتهم، ولكن لا يمكنهم أن يقدموا للمسافر من المناطق ذات الدخل المنخفض هامش مرتفع جدا، لذلك يستخدمون الاستهداف الجغرافي في التسعير.
تستطيع باستخدام تطبيق Planet VPN إخفاء عنوان بروتوكول الإنترنت الحقيقي الخاص بك والذهاب إلى المواقع ببروتوكول الإنترنت الخاص بالدولة التي تختارها، وبالتالي، يمكنك التحايل على التمييز في الأسعار عند استئجار سيارة.