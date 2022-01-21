Bosna Hersek için Ücretsiz VPN

Planet VPN ile Bosna Hersek VPN sunucusuna bağlanarak "dünya vatandaşı" olun ve ülkenizde engelli olanlar da dahil, tüm internet kaynaklarına sınırsız erişim elde edin. Kişisel verileriniz ve gerçek IP adresleriniz askeri düzeyde şifreleme ile korunur ve ayrıca yerel internet kaynaklarına güvenli erişimiz garanti edilir.
Halihazırda Bosna Hersek'te olsanız bile Bosna Hersek VPN sunucusuna bağlanmak halka açık Wi-Fi ağlarını sıkıntısız bir şekilde kullanmanızı sağlar. Hizmetimiz, restoranlar, benzin istasyonları, havaalanları gibi yerlerde halka açık Wi-Fi ağlarını kullanırken iletilen verilerin güvenli bir şekilde şifrelenmesini garanti eder. Bu ağlara doğrudan bağlanmak, cihazınızdan halka açık Wi-Fi ağına iletilen kişisel verilerin, kredi kartı bilgilerinin ya da diğer gizli bilgilerin çalınması gibi çeşitli güvenlik açıklarına yol açabilir. Planet VPN, anonimlik sağlarken bu riskleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.
PLANET VPN İLE Bosna Hersek IP'NİZİ 3 ADIMDA ALIN
Adım 1
Tek yapmanız gereken bu sayfadaki "Ücretsiz indir" butonuna tıklamaktır. VPN hizmetimiz tüm büyük işletim sistemlerini ve cihazları destekler.
Adım 2
Kurulum işlemi cihazınızın türüne göre değişiklik gösterebilir. Planet VPN ya bilgisayarınıza indirilir ya da Planet VPN'i kullanacağınız mobil cihaza bağlı olarak Play Market veya Apple Store'a yönlendirilirsiniz.
Adım 3
Uygulama indirildikten sonra, kurulumu tamamlayarak uygulamayı kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Listeden istediğiniz sunucuyu, bizim durumumuzda Bosna Hersek VPN sunucusunu, seçin.
Cihazınız seçtiğiniz ücretsiz sunucuya bağlanır ve tamamen anonim ve güvenli bir VPN bağlantısı elde edersiniz. Planet VPN'i ücretsiz VPN sunucularımızla kullanmaya başlamak için hesap oluşturmanıza ve kişisel verilerinizi girmenize gerek yoktur.
ÜCRETSİZ Bosna Hersek VPN SUNUCUSU KULLANMANIN AVANTAJLARI
Planet VPN kullanıcıların etkinliklerine dair hiçbir sistem günlüğü tutmaz. Ek olarak, Bosna Hersek'teki sunucumuzun sabit sürücüleri tamamen şifrelenmiştir. Yani HDD'ler sistem dosyalarına erişim amacıyla bir şekilde sunucudan sökülecek olsalar bile, verilere erişim mümkün olmaz.
Arkadaşlık uygulamalarını kullanırken, yetişkin içerikli websitelerini ve hizmetleri ziyaret ederken ek bir güvenlik katmanı edinin: internet sağlayıcınız çevrimiçi etkinliğinizi ve trafiğinizi kaydedemesin, kimliliğiniz anonim kalsın.
Bosna Hersek için VPN, Bosna Hersek bankaları, medya, devlet ve diğer hizmetler de dahil olmak üzere tüm yerel websitelerine ve hizmetlere tamamen güvenli bir bağlantı sağlar.
DÜNYA ÇAPINDA 10 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI BİZE GÜVENİYOR - BİZE KATILIN!
PLANET VPN - GÜVENLİ, GÜVENİLİR VE ÖZEL
5 ülkede kısıtlama olmaksızın seçebileceğiniz ücretsiz sunucular
Tüm işletim sistemleri için destek: Windows, macOS, Android, iOS
Tüm tarayıcılar için Akıllı Filtrelere sahip uzantılar: Chrome, Opera, Firefox, Edge
Premium hesaplar için 5 kıtada · 60'tan fazla ülkede · 1260+ sunucu
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Veri takibi yapmıyoruz ve bağlantı günlüğü tutmuyoruz. VPN kanalı şifrelemesiyle güvenilir sunucular sağlıyoruz.