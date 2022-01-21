Isviçre için Ücretsiz VPN

ÜCRETSİZ Isviçre VPN SUNUCUSU KULLANMANIN AVANTAJLARI

Planet VPN kullanıcıların etkinliklerine dair hiçbir sistem günlüğü tutmaz. Ek olarak, İsviçre'deki sunucumuzun sabit sürücüleri tamamen şifrelenmiştir. Yani HDD'ler sistem dosyalarına erişim amacıyla bir şekilde sunucudan sökülecek olsalar bile, verilere erişim mümkün olmaz.

Arkadaşlık uygulamalarını kullanırken, yetişkin içerikli websitelerini ve hizmetleri ziyaret ederken ek bir güvenlik katmanı edinin: internet sağlayıcınız çevrimiçi etkinliğinizi ve trafiğinizi kaydedemesin, kimliliğiniz anonim kalsın.

Isviçre için VPN, Isviçre bankaları, medya, devlet ve diğer hizmetler de dahil olmak üzere tüm yerel websitelerine ve hizmetlere tamamen güvenli bir bağlantı sağlar.

Isviçre için VPN hizmetimiz, Netflix, Amazon Video, Disney Plus, YouTube gibi küresel yayın platformlarının yerel kataloglarına ücretsiz erişim sağlar.

Isviçre için VPN'in önemli bir avantajı, yerel yasalara göre tamamen yasal olması nedeniyle tüm torrentleri indirebilme özgürlüğüdür. Planet VPN tüm bilgileri, filmleri, kitapları, oyunları ve benzerlerini kolayca erişilebilir hale getirir.