Výhody a možnosti používání serveru VPN Švýcarsko

Planet VPN neskladuje žádné záznamy o aktivitách uživatelů, ale navíc jsou pevné disky našich VPN serverů v Švýcarsko plně šifrovány. A pokud by pevné disky byly nějakým způsobem vyjmuty ze serveru s úmyslem získat přístup k systémovým souborům, nebylo by to možné.

VPN Švýcarsko poskytuje zcela bezpečné připojení ke všem místním webovým stránkám a službám, včetně švýcarských bank, médií, státní správy a dalších služeb.

Naše švýcarskýému VPN poskytuje zdarma přístup k místním knihovnám globálních streamovacích služeb, jako jsou Netflix, Amazon Video, Disney +, Youtube atd.

An important advantage of švýcarskýému VPN is freedom to download any torrents, since it is fully legal according to local laws. Planet VPN makes all information, movies, books, games etc. easily accessible.