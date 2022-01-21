Станьте «громадянином світу», під'єднавшись до VPN сервера Швейцарії через Planet VPN. Ваші особисті дані та реальні IP-адреси захищені шифруванням військового рівня; крім того, вам гарантовано безпечний доступ до місцевих інтернет-ресурсів.
Підʼєднання до швейцарського VPN сервера за фактичного перебування у Швейцарії гарантує, що використання відкритих точок доступу Wi-Fi не спричинить незручностей. Під час використання відкритих точок доступу Wi-Fi в ресторанах, на заправках, в аеропортах тощо, наш сервіс гарантує надійне шифрування переданих даних. Пряме підʼєднання до таких мереж призводить до численних порушень безпеки — крадіжка персональних даних, даних кредитних карток та інших конфіденційних даних, що передаються через відкритий Wi-Fi з вашого пристрою. Planet VPN допомагає уникнути цих ризиків, забезпечуючи вашу анонімність.
3 кроки отримання швейцарської IP-адреси з Planet VPN
Крок 1
Просто натисніть "Завантажити безкоштовно" на цій вебсторінці. Наш VPN підтримує всі основні операційні системи та пристрої.
Крок 2
Процес установлення може бути різним, залежно від типу вашого пристрою. Planet VPN буде завантажено на ваш ПК або ви будете перенаправлені у Play Market чи Apple Store, звідки зможете завантажити застосунок на ваш мобільний пристрій.
Крок 3
Після завантаження застосунку його можна встановити та одразу почати роботу. Виберіть бажаний VPN сервер зі списку, в цьому випадку — VPN Швейцарії.
Пристрій з'єднається з обраним сервером, а ви отримаєте повністю анонімне й безпечне VPN зʼєднання. Електронна пошта й пароль потрібні лише у разі преміум підписки.
Переваги та можливості використання VPN сервера Швейцарії
Planet VPN не зберігає логів активності користувачів; крім того, жорсткі диски нашого VPN сервера у Швейцарії повністю зашифровані. І якщо жорсткі диски якимось чином будуть вилучені з сервера, щоб отримати доступ до системних файлів, це буде неможливо.
Отримайте додатковий рівень безпеки під час користування сайтами знайомств і сервісами для дорослих: ваш інтернет-провайдер не зможе записати вашу активність і трафік в Інтернеті, а ви збережете анонімність своєї особистості.
VPN Швейцарії гарантує повністю безпечне з'єднання з усіма місцевими сайтами й сервісами, включно з швейцарські банками, ЗМІ, урядом та іншими службами.
Наш швейцарський VPN надає безкоштовний доступ до локальних бібліотек світових потокових сервісів, як-от Netflix, Amazon Video, Disney +, Youtube тощо.
Furthermore, one more important advantage of Швейцарія VPN is the freedom to download any torrents, as it is completely legal according to local laws. Planet VPN makes it easy to access all information, movies, books, games, etc.
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