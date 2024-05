Vantagens de usar o servidor VPN Suíço gratuito

O Planet VPN não armazena nenhum registro de atividade dos usuários, mas além disso os discos rígidos do nosso servidor VPN em Suíço são totalmente criptografados. E se os HDDs forem de alguma forma extraídos do servidor com a intenção de obter acesso aos arquivos do sistema, isso não seria possível.

Obtenha uma camada adicional de segurança ao usar sites e serviços de namoro e adultos: seu provedor de internet não poderá registrar sua atividade e tráfego online, você manterá sua identidade anônima.s.

Suíço VPN fornece uma conexão totalmente segura a todos os sites e serviços locais, incluindo bancos Suíço, mídia, governo e outros serviços.

Nossa VPN Suíço fornece acesso gratuito às bibliotecas locais de serviços globais de streaming, como Netflix, Amazon Video, Disney +, Youtube etc.

Uma vantagem importante da VPN alemã é a liberdade de baixar qualquer torrent, já que é totalmente legal de acordo com as leis locais. O Planet VPN torna todas as informações, filmes, livros, jogos etc. facilmente acessíveis.