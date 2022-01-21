Kazakistan için Ücretsiz VPN

ÜCRETSİZ Kazakistan VPN SUNUCUSU KULLANMANIN AVANTAJLARI

İnternet sağlayıcılarının tüm kullanıcı trafiğini izlediği bir sır değildir. Ziyaret ettiğiniz websitelerinin ve hizmetlerin zaman bilgili URL'leri, kişisel verileriniz, yüklediğiniz dosyalar, izlediğiniz videolar gibi çevrimiçi etkinlikliğinize dair tüm bilgiler izleniyor. Ücretsiz Kazakistan VPN sunucumuz tüm trafiğinizi şifreler ve bu sayede internet sağlayıcıların verilerinize erişimini engeller. Bu işlev yetişkinlere yönelik içerikleri de kapsar ve özel çevrimiçi etkinliğiniz hakkındaki bilgilerin cihazınıza kadar izlenmesini imkansız hale getirir.

Planet VPN kullanıcıların etkinliklerine dair hiçbir sistem günlüğü tutmaz. Ek olarak, Kazakistan'daki sunucumuzun sabit sürücüleri tamamen şifrelenmiştir. Yani HDD'ler sistem dosyalarına erişim amacıyla bir şekilde sunucudan sökülecek olsalar bile, verilere erişim mümkün olmaz.

Kazakistan için VPN, Kazakistan bankaları, medya, devlet ve diğer hizmetler de dahil olmak üzere tüm yerel websitelerine ve hizmetlere tamamen güvenli bir bağlantı sağlar.