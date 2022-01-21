Kosta Rika için Ücretsiz VPN

Planet VPN ile Kosta Rika VPN sunucusuna bağlanarak "dünya vatandaşı" olun ve ülkenizde engelli olanlar da dahil, tüm internet kaynaklarına sınırsız erişim elde edin. Kişisel verileriniz ve gerçek IP adresleriniz askeri düzeyde şifreleme ile korunur ve ayrıca yerel internet kaynaklarına güvenli erişimiz garanti edilir.

Halihazırda Kosta Rika'da olsanız bile Kosta Rika VPN sunucusuna bağlanmak halka açık Wi-Fi ağlarını sıkıntısız bir şekilde kullanmanızı sağlar. Hizmetimiz, restoranlar, benzin istasyonları, havaalanları gibi yerlerde halka açık Wi-Fi ağlarını kullanırken iletilen verilerin güvenli bir şekilde şifrelenmesini garanti eder. Bu ağlara doğrudan bağlanmak, cihazınızdan halka açık Wi-Fi ağına iletilen kişisel verilerin, kredi kartı bilgilerinin ya da diğer gizli bilgilerin çalınması gibi çeşitli güvenlik açıklarına yol açabilir. Planet VPN, anonimlik sağlarken bu riskleri ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.