برای تغییر طرح باید ابتدا اشتراک خود را در Play Market لغو کنید

1. برنامه Play Market را روی تلفن خود باز کنید

2. In the upper right corner, click on the profile avatar

3. به «پرداخت‌ها و اشتراک‌ها» بروید

4. بخش «اشتراک‌ها» را انتخاب کنید

5. یک اشتراک FreePlanetVPN را برای مدیریت انتخاب کنید