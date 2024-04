Mga kalamangan ng paggamit ng libreng Bosnian and Herzegovinian VPN server

Hindi nag-iimbak ang Planet VPN ng anumang mga log ng aktibidad ng mga user, bilang karagdagan, ang mga hard disk ng aming VPN server sa Bosnia and Herzegovina ay ganap na naka-encrypt. At kung ang mga HDD ay nangyaring nakuha mula sa server na may layunin na makakuha ng access sa mga file ng system, hindi iyon magiging posible.

Kumuha ng karagdagang layer ng seguridad habang gumagamit ng mga website at serbisyo sa pakikipag-date at pang-adult: hindi maire-record ng iyong internet provider ang iyong online na aktibidad at traffic, mapapanatili mong anonymous ang iyong pagkakakilanlan.

Bosnian and Herzegovinian Binibigyan ka ng VPN ng ganap na secure na koneksyon sa lahat ng lokal na website at serbisyo kabilang ang Bosnian and Herzegovinian mga bangko, media, gobyerno at iba pang serbisyo.