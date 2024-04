Libreng internet para sa lahat!

Ang aming misyon

Kami ay kumbinsido na ang bawat tao ay may karapatang gumamit ng de-kalidad na internet. Sa Planet VPN lahat ng iyong data ay lubos na protektado at inililipat sa pamamagitan ng mga secure na virtual tunnel, na ginagawang posible na manatiling anonymous. Gumagamit kami ng OpenVPN 256-bit 2048 RSA na teknolohiya. Sinusuportahan namin ang koneksyon sa pamamagitan ng IPSec (IKEv1 + IKEv2), na kilala sa pagiging maaasahan, pinakamabilis ng paghahatid at mataas na antas ng proteksyon ng data. Available din ang mga PPTP at L2TP na protocol. Sa Planet VPN ang mga pelikula, musika, mga broadcast sa sports at libreng komunikasyon ay nasa iyo na!