Ang teknolohiya ng Web Real-Time Communication ay nagpapahintulot sa mga browser na makipag-usap sa isa't isa nang hindi gumagamit ng isang tagapamagitan na server. Sa ganitong paraan, pinapanatili ang pinakamabilis at mga oras ng pagtugon kapag nagsu-surf sa network. Kadalasan ito ay napakahalaga para sa mga live na broadcast, gamit ang Twitch at mga katulad na serbisyo, kung saan ang kahalagahan ng ping ay gumaganap ng isang mahalagang papel. Sa madaling salita, ang WebRTC ay isang paraan para sa mga search engine na makipag-ugnayan sa isa't isa sa real time. Ito ay gumaganap bilang isang espesyal na teknolohiya na may mga karaniwang pamantayan, na nagpapahintulot sa mga browser na makipag-usap sa isa't isa nang walang mga intermediate na server. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay ng sobrang bilis na koneksyon at pinakamababang pagkaantala sa proseso ng mga application, video chat at broadcast.

Ang mga device ay hinanap at konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng IP address. Kung ang isang hindi awtorisadong tao ay humarang sa address at ginagamit ito upang kilalanin ang user, nangangahulugan ito na may naganap na pag-leak. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nagdudulot ng banta sa privacy ng user at samakatuwid ay hindi ka na makakapag-surf sa Internet sa secure na mode. Kadalasan, ang mga pag-leak ng WebRTC ay napapansin o hindi itinuturing na isang seryosong banta, bagaman walang kabuluhan.

Sa Planet VPN, ang anumang cyber na panganib ay napipigilan nang mabilis at mahusay, at mapoprotektahan mo ang iyong privacy at personal na data mula sa panghihimasok.