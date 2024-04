Pinakamahusay na Libreng VPN para sa Linux - kaligtasan na walang limitasyon

Maaaring i-install ang VPN (isang virtual private network) sa iba't ibang mga device na nakabatay sa Linux kabilang ang mga desktop, laptop, at server. Sa pamamagitan ng pagtatago ng iyong IP address at lokasyon, ine-encrypt ng mga VPN ang iyong koneksyon sa internet at pinipigilan ang mga hacker, ISP, at iba pang partido sa pag-access sa iyong data. Ang aming libreng VPN para sa Linux ay maaaring magdagdag ng mahalagang layer ng seguridad at kapayapaan ng isip, nagtatrabaho ka man mula sa bahay, bumibisita sa ibang bansa, o gusto lang mag-browse sa web nang ligtas mula sa iyong Linux device.