Con Planet VPN, assolutamente no. Non memorizziamo i log delle vostre attività online, garantendo la vostra privacy e sicurezza. Planet VPN opera in base alle leggi rumene, che sono favorevoli alla protezione della privacy. In Romania vigono leggi severe sulla protezione dei dati e i fornitori di VPN non sono tenuti a conservare i registri delle attività degli utenti. Ciò significa che, anche se le autorità di polizia ci chiedono informazioni, non abbiamo nulla da fornire, poiché non conserviamo alcun dato che possa essere utilizzato per tracciare le vostre attività online. Quindi, siate certi che la vostra privacy è salvaguardata quando utilizzate Planet VPN.