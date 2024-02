Cara menggunakan VPN untuk membuka Game di Steam

How to save on games on Steam using Planet VPN?

Biasanya, untuk membeli sesuatu di Steam, Anda hanya perlu membuka sumbernya, mendaftar, memilih game yang Anda inginkan, membayarnya, dan mendownloadnya. Untuk menghemat game di Steam, Anda harus berlangganan Planet VPN lalu ikuti 3 langkah sederhana berikut:

Unduh Unduh dan instal aplikasi pada perangkat Anda.

Hubungkan Hubungkan ke salah satu server kami.

Kunjungi Kunjungi situs web apa pun tanpa batasan

Unduh Gratis