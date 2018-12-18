Купити дешево Steam гри 🎮 Як поміняти регіон в стиме з Planet VPN

Чи можливо зробити покупки в Steam дешевше?
Steam - це платформа, через яку можна купувати ліцензійні ігри і завантажувати їх на комп'ютер. У цій платформі є один нюанс - регіональні ціни. Це означає, що платформа Steam вказує різні ціни на ігри для різних регіонів, причому різниця може бути суттєвою
Наприклад, китайські користувачі платять тільки $ 39,50 за Assassins Creed Origins, а користувачі з США платять $ 59,99. Використовуючи можливості Planet VPN ви зможете заощадити як мінімум $ 20 на різноманiтних покупках в Steam.
Як заощадити на іграх в Steam за допомогою Planet VPN?
Зазвичай щоб купити щось в Steam потрібно просто зайти на ресурс, зареєструватися, вибрати необхідну гру, оплатити і завантажити. Для економії на іграх в Steam, потрібно використовувати сервіс Planet VPN і тоді додадуться всього 3 прості кроки:
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Як купити Assassins Creed Origins за низькою ціною з допомогою VPN?
Assassins Creed: Origins - це приголомшлива мультиплатформна комп'ютерна гра в жанрі Action / RPG від талановитої студії Ubisoft Montreal, доступна для покупки в Steam.
Ціна на Assassins Creed Origins в Великобританії складає $ 70,34, а ось для користувачів з Китаю ця ж гра коштує всього $ 39,50.
Відповідно вибравши необхідну гео-локацію в списку серверів Planet VPN і підключившись, користувач може заощадити на покупці Assassins Creed Origins майже вдвічі! А всього-то потрібно, це скористатися нашим VPN сервісом.
Як купити Space Fighters в Steam за дешевою ціною за допомогою VPN?
Space Fighters - це гра в жанрі екшн, що розробляється ZeroByter Games, відноситься до стилістики фантастика. Можна виділити наступні особливості: екшн, інді, космос, для кількох гравців, наукова фантастика, в реальному часі, командна, early access, досягнення steam.
Ціна на цю гру, не висока: для користувачів з США вона пропонується зі знижкою 15% і сума становить всього $ 5,09. Але і на цій ціні при покупці гри Space Fighters в Steam можна заощадити! Все просто: запустіть додаток Planet VPN, виберіть у списку сервер в Індонезії, зайдіть в сервіс Steam і ця ж гра буде коштувати для вас всього $ 2,92!
Як вам така економія? - Ми вважаємо, що це дуже непогано, навіть на таких маленьких сумах з сервісом Planet VPN ви економите суттєво.
Як я можу заощадити на іграх Steam, використовуючи Planet VPN?
При підключенні до мережі Planet VPN ваша IP-адреса замінюється на іншу, і все виглядає так, як ніби Ви знаходитесь в тій країні, чий сервер був обраний при включенні нашого додатку.
Платформа Steam надає користувачам з різних країн різні ціни і різні знижки, тому замаскувавши свою IP-адресу ви зможете отримати ті ціни і умови придбання ігор, які діють для обраної країни.
Steam ніяк не зможе розпізнати ваше точне місцезнаходження, тому що ми надійно шифруємо трафік і приховуємо Ваш реальний IP-адресу. Від Вас залежить тільки реєстрація в Steam для обраної країни з новими даними.
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