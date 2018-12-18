Купити дешево Steam гри 🎮 Як поміняти регіон в стиме з Planet VPN

Як купити Space Fighters в Steam за дешевою ціною за допомогою VPN?

Space Fighters - це гра в жанрі екшн, що розробляється ZeroByter Games, відноситься до стилістики фантастика. Можна виділити наступні особливості: екшн, інді, космос, для кількох гравців, наукова фантастика, в реальному часі, командна, early access, досягнення steam.

Ціна на цю гру, не висока: для користувачів з США вона пропонується зі знижкою 15% і сума становить всього $ 5,09. Але і на цій ціні при покупці гри Space Fighters в Steam можна заощадити! Все просто: запустіть додаток Planet VPN, виберіть у списку сервер в Індонезії, зайдіть в сервіс Steam і ця ж гра буде коштувати для вас всього $ 2,92!

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