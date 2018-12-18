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Купить дешево Steam игры 🎮 Как поменять регион в стиме с Planet VPN

Зачем платить больше, если можно сэкономить? Используйте возможности Planet VPN — получите игры в Steam значительно дешевле!

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game

Можно ли сделать покупки в Steam дешевле?

Steam – это платформа, через которую можно покупать лицензионные игры и скачивать их на компьютер. В данной платформе есть один нюанс - региональные цены. Это означает, что платформа Steam указывает разные цены на игры для разных регионов, причем разница может быть существенной.

Например, китайские пользователи платят только $39,50 за Assassins Creed Origins, а пользователи из США платят $59,99. Используя возможности Planet VPN вы сможете сэкономить как минимум $20 на различных покупках в Steam.

Как сэкономить на играх в Steam при помощи Planet VPN?

Обычно чтобы купить что-то в Steam нужно просто зайти на ресурс, зарегистрироваться, выбрать необходимую игру, оплатить и скачать. Для экономии на играх в Steam, нужно использовать сервис Planet VPN и тогда добавиться всего 3 простых шага:

  • Скачайте

    download

    Загрузите и установите приложение на своё устройство

  • Подключись

    login

    Подключитесь к одному из наших серверов

  • Пользуйтесь

    connect

    Посещайте любые сайты без ограничений

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assassins creed origins

Как купить Assassins Creed Origins по низкой цене с помощью VPN?

Assassins Creed: Origins – это потрясающая мультиплатформенная компьютерная игра в жанре Action/RPG от талантливой студии Ubisoft Montreal, доступная для покупки в Steam.

Цена на Assassins Creed Origins в Великобритании составляет $70,34, а вот для пользователей из Китая эта же игра стоит всего $39,50.

Соответственно выбрав необходимую гео-локацию в списке серверов Planet VPN и подключившись, пользователь может сэкономить на покупке Assassins Creed Origins почти вдвое! А всего-то нужно, это воспользоваться нашим VPN сервисом.

assassins creed origins

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Как купить Space Fighters в Steam по дешевой цене с помощью VPN?

Space Fighters — это игра в жанре экшн, разрабатываемая ZeroByter Games, относится к cтилистике фантастика. Можно выделить следующие особенности: экшн, инди, космос, для нескольких игроков, научная фантастика, в реальном времени, командная, early access, достижения steam.

Цена на эту игру итак не высока: для пользователей из США она предлагается со скидкой 15% и сумма составляет всего $5,09. Но и на этой цене при покупке игры Space Fighters в Steam можно сэкономить! Всё просто: запустите приложение Planet VPN, выберите в списке сервер в Индонезии, зайдите в сервис Steam и эта же игра будет стоить для вас всего $2,92!

Как вам такая экономия? - Мы считаем, что это весьма неплохо, даже на таких маленьких суммах с сервисом Planet VPN вы экономите существенно.

space fighters

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space fighters
steam

Как я могу сэкономить на играх Steam, используя Planet VPN?

При подключении к сети Planet VPN ваш IP-адрес заменяется на другой, и все выглядит так, как будто Вы находитесь в той стране, чей сервер был выбран при включении нашего приложения.

Платформа Steam предоставляет пользователям из разных стран разные цены и разные скидки, поэтому замаскировав свой IP-адрес вы сможете получить те цены и условия приобретения игр, которые действуют для выбранной страны.

Steam никак не сможет распознать вашего точного местонахождения, потому что мы надежно шифруем трафик и скрываем Ваш реальный IP-адрес. От Вас зависит только регистрация в Steam для выбранной страны с новыми данными.

Используйте Planet VPN для экономии на играх в Steam!

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