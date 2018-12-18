توفير المال على ستيم

كيف لي أن أقوم بعمليات شراء أرخص سعرًا على ستيم؟
تعتبر ستيم منصة ألعاب يمكنك من خلالها شراء الألعاب المرخصة وتحميلها على الحاسوب الخاص بك. على ستيم، تختلف الأسعار بناءً على المنطقة التي توجد فيها. وهذا يعني أن ستيم يختار تسعير الألعاب بناءً على المنطقة التي توجد فيها فعليًا. ويمكن أن يرتفع هامش السعر للغاية بين مناطق معينة وذلك في بعض الحالات.
على سبيل المثال، لا يدفع المستخدمون الصينيون سوي 39.50 دولار أمريكي للعبة أساسنز كريد أوريجنز في حين يدفع المستخدمون الأمريكيون 59.99 دولار أمريكي! يمكنك بسهولة توفير ملا يقل عن 20 دولار أمريكي على عمليات الشراء التي تقوم بها على ستيم.
كيفية التوفير بشأن الألعاب على ستيم باستخدام تطبيق Planet VPN?
عادةً، لشراء شيء ما على ستيم، ما عليك سوي الذهاب إلى المصدر الخاص بهم والتسجيل وتحديد اللعبة التي تريدها ودفع سعرها وتحميلها. وللتوفير بشأن الألعاب على ستيم، عليك الاشتراك في تطبيق Planet VPN، ثم اتبع هذه الخطوات الثلاث البسيطة:
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كيفية شراء أساسنز كريد أوريجنز بسعر أقل من خلال استخدام تطبيق VPN?
أساسنز كريد أوريجنز لعبة حاسوبية متعددة المنصات مذهلة في أنواع ألعاب أكشن تقمص الأدوار التي صممها يوبي سوفت.
يبلغ سعر أساسنز كريد أوريجنز في المملكة المتحدة 70.34 دولار أمريكي، ولكن لا تكلف هذه اللعبة سوي 39.50 دولار أمريكي بالنسبة للمستخدمين من الصين.
وشيء بسيط كاختيار الموقع الجغرافي الازم في قائمة خوادم Planet VPN والتوصيل، يمكنك توفير ما يقرب من 50% من سعر شراء أساسنز كريد أوريجنز! كل ما تحتاج إليه هو تطبيق VPN وتطبيق Planet VPN!
كيفية شراء "Space Fighters" على ستيم بسعر رخيص من خلال استخدام VPN?
تعتبر "Space Fighters" لعبة من نوع الأكشن طورها زيرو بايتر للألعاب. تنتمي هذه اللعبة إلى أسلوب الأكشن وتشتهر بالخصائص التالية: الأكشن والاستقلالية والاتساع وتعدد اللاعبين والخيال العلمي والزمن الحقيقي والفريق والدخول المبكر وتحقيق الإنجازات على ستيم.
لا تعتبر اللعبة نفسها باهظة السعر حيث تُعرض بخصم 15% للمستخدمين من الولايات المتحدة الأمريكية ويبلغ السعر النهائي 5.09 دولار أمريكي فقط. وأفضل جزء فيها أنه يمكنك الحصول عليها بسعر أرخص من خلال الشراء من خادم إندونيسي!! الأمر بسيط: شغل تطبيق Planet VPN وحدد الخادم في إندونيسيا من القائمة واذهب إلى خدمة ستيم وستكلفك نفس اللعبة 2.92 دولار أمريكي فقط!
قد لا يكون المبلغ الذي توفره كبيرًا على عملية الشراء هذه، ولكن إذا كنت مشتري معتاد على ستيم فيمكن لمبلغ المدخرات الذي يمكنك تحقيقه باستخدام تطبيق Planet VPN عند الشراء أن يتراكم بسهولة ليصل إلى بعض مئات من الدولارات في سنة.
كيف يمكنني التوفير بشأن ألعاب ستيم من خلال استخدام تطبيق Planet VPN?
عندما تتصل بشبكة Planet VPN، يتم استبدال عنوان بروتوكول الإنترنت بعنوان آخر من اختيارك. يبدو كل شيء كما لو أنك في الدولة التي اخترت الخادم الخاص بها وذلك عندما تستخدم خوادم Planet VPN.
تزود منصة ستيم المستخدمين من دول مختلفة بأسعار مختلفة وخصومات مختلفة، لذا يمكنك الحصول على أسعار وشروط شراء الألعاب الصالحة للدولة المحددة وذلك من خلال إخفاء عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك.
لن تستطيع ستيم التعرف على موقعك المضبوط لأننا قمنا بتشفير حركة المرور بشكل آمن وإخفاء عنوان برتوكول الإنترنت الحقيقي الخاص بك. ما عليك سوي التسجيل على ستيم للدولة المحددة ببيانات جديدة.
استخدم تطبيق Planet VPN للتوفير بشأن ألعاب ستيم.