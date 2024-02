Výhody a možnosti používání serveru VPN Chorvatsko

Planet VPN neskladuje žádné záznamy o aktivitách uživatelů, ale navíc jsou pevné disky našich VPN serverů v Chorvatsko plně šifrovány. A pokud by pevné disky byly nějakým způsobem vyjmuty ze serveru s úmyslem získat přístup k systémovým souborům, nebylo by to možné.

VPN Chorvatsko poskytuje zcela bezpečné připojení ke všem místním webovým stránkám a službám, včetně chorvatských bank, médií, státní správy a dalších služeb.