VPN per Yandex Browser - estensione VPN Gratis per Yandex

Yandex Browser dispone di una VPN?

No, Yandex Browser non dispone di una VPN integrata. Fortunatamente esistono diverse eccellenti opzioni di estensione VPN gratuite per Yandex. Assicurati di fare delle ricerche accurate e di installare solo VPN rinomate, come Planet VPN, per non mettere in pericolo i tuoi preziosi dati.