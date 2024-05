Fördelar med att använda gratis Koreansk VPN-server

Att alla internetleverantörer håller koll på all användartrafik kommer inte som en överraskning. All information om din onlineaktivitet inklusive webbadresser till besökta webbplatser och tjänster med tidsstämpel, personlig data, uppladdade filer, videor etc. Vår gratis Koreansk VPN-server skulle kryptera all din trafik, vilket i sin tur hindrar internetleverantörer från att komma åt dina data. Den här funktionen täcker dessutom det vuxna innehållet, vilket gör det omöjligt för informationen om din privata onlineaktivitet att spåras tillbaka till din enhet.

Planet VPN lagrar inga aktivitetsloggar för användarna, men dessutom är vår VPN-servers hårddiskar i Koreanska helt krypterade. Och om hårddiskarna på något sätt extraheras från servern med avsikten att få tillgång till systemfilerna, skulle det inte vara möjligt.

Tyskland VPN ger dig en helt säker anslutning till alla lokala webbplatser och tjänster inklusive Koreansk banker, media, myndigheter och andra tjänster.