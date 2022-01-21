Підʼєднання до південнокорейського VPN-сервера через Planet VPN з будь-якого пристрою забезпечує повністю анонімне та безпечне інтернет-з'єднання з південнокорейської IP-адреси. Planet VPN захищає ваші особисті дані за допомогою шифрування трафіку та надає повний доступ до місцевих онлайн-ресурсів.

Під час використання відкритих точок доступу Wi-Fi в ресторанах, на заправках, в аеропортах тощо, наш сервіс гарантує надійне шифрування переданих даних. Пряме підʼєднання до таких мереж призводить до численних порушень безпеки — крадіжки персональних даних, даних кредитних карток та інших конфіденційних даних, що передаються через відкритий Wi-Fi з вашого пристрою. Planet VPN допомагає уникнути цих ризиків, забезпечуючи вашу анонімність.