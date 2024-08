Z Planet VPN nie ma takiej możliwości. Nie przechowujemy dzienników aktywności użytkownika online, zapewniając mu prywatność i bezpieczeństwo. Planet VPN działa zgodnie z rumuńskimi przepisami, które sprzyjają ochronie prywatności. W Rumunii obowiązują surowe przepisy dotyczące ochrony danych, a dostawcy VPN nie mają obowiązku prowadzenia dzienników aktywności użytkowników. Oznacza to, że nawet jeśli organy ścigania zażądają od nas informacji, nie mamy nic do przekazania, ponieważ nie przechowujemy żadnych danych, które mogłyby zostać wykorzystane do śledzenia Twojej aktywności online. Możesz więc mieć pewność, że Twoja prywatność jest chroniona podczas korzystania z Planet VPN.