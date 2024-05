Maging isang "mamamayan ng mundo" habang kumokonekta ka sa Austrian VPN server gamit ang Planet VPN at makakuha ng walang limitasyong access sa lahat ng mapagkukunan ng internet - kabilang ang mga naka-block sa iyong bansa. Ang iyong personal na data at tunay na mga IP address ay protektado ng military-grade encryption at bilang karagdagan ay ginagarantiyahan ka rin ng secure na access sa mga lokal na resources ng internet.

Tinitiyak ng koneksyon sa Austrian VPN server kapag aktwal na nasa Austria na ang paggamit ng mga pampublikong WiFi hotspot ay hindi magreresulta sa mga abala. Ginagarantiyahan ng aming serbisyo ang secure na pag-encrypt ng ipinadalang data sa tuwing gumagamit ka ng mga pampublikong WiFi hotspot sa mga restaurant, gas station, airport atbp. Ang direktang koneksyon sa mga network na ito ay humahantong sa mga posibilidad ng maraming paglabag sa seguridad, tulad ng pagnanakaw ng personal na data, data ng credit card at iba pang kumpidensyal na impormasyong ipinadala sa pamamagitan ng pampublikong WiFi mula sa iyong device. Tumutulong ang Planet VPN na alisin ang mga panganib na iyon habang tinitiyak ang iyong anonymity.