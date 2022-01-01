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Преимущества покупки

  • 1260+ надежных и безопасных серверов, без ограничений трафика
  • До 10 устройств одновременно
  • VPN-приложения для всех ваших устройств и платформ
  • Защита от DNS- и IP-утечек, отсутствие логов
Нажимая эту кнопку Вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой возврата средств

Ключевые преимущества

Безопасность на любой платформе
Приложение для любого устройства и операционной системы- пользуйтесь Интернетом на высокой скорости без рисков отслеживания ваших данных. Ваш трафик зашифрован 256-битным алгоритмом шифрования
Широкий географический охват
Наши сервера расположены по всему миру: Европа, США, Россия, Китай, Австралия, Канада, Израиль, Япония, Индонезия, ЮАР
Круглосуточная поддержка
Задавайте любой вопрос нашим специалистам, и они быстро дадут вам ответ и подскажут решение возникшей проблемы. Техподдержка работает в режиме 24/7
Нет логов
Мы не ведем никаких логов активности пользователей, благодаря регистрации в юрисдикции Содружества Доминики. Полная свобода и анонимность для всех клиентов

У вас еще остались вопросы?

Мы точно знаем, что именно вы хотите спросить, если запланировали купить VPN. Поэтому подготовили ответы на самые часто задаваемые вопросы.

Что я получаю после покупки?
Сервис Planet VPN дает возможность установить приложение на любое устройство:
  • ПК – Windows, Mac OS, OS X, Linux;
  • смартфон или планшет – Android, iOS;
  • премиум-доступ к расширению в браузер – Google Chrome, Firefox;
  • возможность скачать конфигурацию для OpenVPN или для роутера;
  • одновременное подключение до 10 устройств.
Какие личные данные вы сохраняете?
Из пользовательских данных мы сохраняем только адрес электронной почты, так как он привязан к вашей подписке. Все остальные данные не сохраняются.
Вы сохраняете мои платежные данные при оплате?
Оплата осуществляется посредством сторонних сервисов, поэтому ваши платежные данные не сохраняются. Данная мера предусматривает максимальную защиту персональных данных, кроме того, в методы оплаты входят и платежи через криптовалюту. Поэтому с нами купить VPN вы можете полностью безопасно.
Сохраняете ли вы логи активности пользователей?
Логи активности пользователей не сохраняются, однако согласно пользовательскому соглашению - нельзя применять сервис Planet VPN для осуществления противозаконной деятельности.
Есть ли у вас ограничения по трафику и скорости?
Ограничения по трафику и скорости отсутствуют, вы пользуетесь сетью Интернет в полной мере, согласно предоставляемым условиям от вашего провайдера.
Могу ли я отменить свою подписку в любой момент?
Если по каким-либо причинам вы перестаете пользоваться сервисом Planet VPN, вы можете оформить отмену. Кроме того, для мобильных приложений есть опция VPN пробная версия, чтобы вы смогли оценить для себя возможности работы сервиса и выбрать его в качестве постоянного приложения.
Могу ли я вернуть деньги за свою подписку?
Если по какой-либо причине вы решили отменить подписку, то можете сделать это в течение 30 дней. Мы вернем вам всю сумму.
Могу ли я пользоваться торрентами через ваш сервис?
Абсолютно и без ограничений! В рамках использования сервиса Planet VPN вы можете применять torrent и смотреть фильмы онлайн.
Может ли мой ISP записывать мой трафик при использовании вашего сервиса?
Ваш ISP скорее всего записывает трафик для спецслужб, на данный момент в большинстве стран приняты соответствующие законы и это происходит официально. Однако при использовании Planet VPN ваш трафик полностью зашифрован надежным способом. Чтобы расшифровать ваш трафик хотя бы за 10 минут у спецслужб уйдут многие годы.
Могу ли я безопасно подключиться к Wi-Fi сетям общего пользования через ваш сервис?
Да, сервис Planet VPN позволяет безопасно и анонимно подключаться к Wi-Fi сетям общего пользования, при этом ваш трафик, так же как и ноутбук или телефон полностью защищены.
Какие есть ограничения при использовании сервиса?
Главное действующее ограничение – не нарушать законодательство страны, в которой вы находитесь и используете сервис Planet VPN, а также не совершать с его помощью противоправные действия.
Вы предоставляете скидку при оплате на длительный период?

Каждый пользователь, выбравший долгосрочную подписку сервиса Planet VPN получает скидку на услугу.

Оформить подписку на долгосрочный тариф можно по очень выгодным ценам.

Например, при подписке на 3 года Вы сразу экономите 70% от полной стоимости.

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О VPN
Что такое Proxy О протоколах VPN
Преимущества
Отсутствие логов Наша сеть VPN Бесплатный VPN
Продукты
Android IOS Windows Mac Linux Chrome Mozilla Роутер OpenVPN
Инструменты
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