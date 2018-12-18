VPN для Яндекс Браузера - бесплатное впн расширение для Яндекса

Planet VPN - Лучшее впн расширение для Яндекс Браузера
Конфиденциальность
Анонимный просмотр
Каждый пользователь получает свободный доступ ко всем веб-ресурсам,может посещать абсолютно все сайты. Благодаря лучшему VPN для Яндекс Браузера, ваш реальный IP-адрес никто не видит, соблюдается полная конфиденциальность и анонимность, поскольку IP изменяется на адрес другой страны через доступный сервер подключения.
Доступ к любому веб-сайту
Бесплатное ВПН расширение для Яндекс Браузера снимает ограничения с социальных сетей, региональных сайтов, ресурсов, предназначенных только для взрослых и заблокированных в вашей стране или там, где вы сейчас находитесь. Вы сможете посетить любой сайт, который вам нужен, и никто не будет следить за вашими действиями.
Стабильное соединение
Наш VPN для Яндекс Браузера имеет множество серверов для подключения, расположенных практически на всех материках, что свидетельствует о бесперебойном соединении и возможности организовать качественный и стабильный поток данных.
Защита
100% безопасное соединение
Доступ к приватным данным пользователям, которые хранятся в памяти ПК или мобильного устройства, защищены и скрыты от посторонних лиц. С расширение Planet VPN в вашем Яндекс Браузере вам гарантируется полная безопасность передаваемой информации, платежных данных, переписок, чтобы комфортно и анонимно работать и общаться в сети Интернет.
Скрывает ваш трафик
Благодаря смене реального IP на адрес сервера, расположенного в другой стране, никто не сможет за вами следить и узнать ваше географическое положение. Трафик скрывается не только от чужих глаз злоумышленников, но даже от вашего провайдера.
Безопасный Wi-Fi
Если вы подключаетесь к общественной сети Wi-Fi в кафе, в торговом центре, на заправке или любом другом месте, наше впн расширение позаботится о том, чтобы предотвратить любую утечку вашего трафика, ваших персональных данных и платежной информации при совершении онлайн покупок или расчетов. Вам больше не нужно бояться общественных сетей в незнакомых местах.
Защита
Шифрование данных
Благодаря использованию эффективных протоколов шифрования удается защитить трафик пользователя и скрыть его от посторонних лиц. VPN расширение для Яндекс Браузера позволяет скрыть всю историю поиска, а также обеспечить полную анонимность в Интернете.
Повсеместная защита
Доступная защита на всех устройствах, которыми вы пользуетесь. Вы можете установить расширение VPN для Яндекс Браузера на вашем ПК или ноутбуке, и использовать свой аккаунт одновременно на нескольких устройствах.
Предотвращение наблюдения
Технологии шифрования позволяют защитить все личные данные и файлы пользователя, риск наблюдения и слежки за вашими действиями третьими лицами сводится практически к нулю.
3 простых шага для установки Planet VPN для Яндекс Браузера бесплатно
Наиболее популярные вопросы о лучшем VPN для Яндекс Браузера
Какой бесплатный VPN лучше для Яндекс Браузера?
Сервис Planet VPN можно назвать одним из лучших на сегодняшний день, с которым вы получаете высококачественные и эффективные услуги использования виртуальной частной сети на любом компьютерном или мобильном устройстве. Пользователю доступен бесплатный ВПН для Яндекс Браузера, который гарантирует полную конфиденциальность и защиту данных, а также свободный доступ ко всем сайтам, снимает все ограничения и позволяет обойти блокировки. С Яндекс VPN plugin ваш ПК или смартфон защищены от несанкционированного доступа, вы можете серфить в Интернете анонимно и никто не сможет отслеживать реальный IP.
Как скачать VPN для Яндекс Браузера?
Чтобы скачать ВПН для Яндекс Браузера, вы можете посетить официальный интернет-магазин и воспользоваться прямой ссылкой для скачивания расширения. Процесс занимает считанные минуты, следуйте инструкции.
Как изменить VPN в Яндекс Браузере?
Когда ваше VPN Яндекс расширение уже работает, вам необходимо выбрать в списке предложенных серверов разных стран любой удобный вариант для подключения. Выбрали – подсоединились. Если желаете сменить страну VPN, отключитесь от предыдущего соединения и подключитесь к новому.
Как установить VPN в Яндекс Браузер?
Чтобы установить ВПН для Яндекс Браузера, следуйте таким действиям:
- зайти в меню настроек браузера;
- выбрать раздел Дополнительно;
- кликнуть на Расширения;
- в поисковой строке ввести Planet VPN;
- скачать VPN плагин для Яндекс Браузера и добавить в панель;
- кликнуть на иконку расширения в панели браузера;
- зарегистрировать аккаунт (по желанию);
- выбрать сервер для подключения;
- подтвердить соединение нажав кнопку "Подключиться";
- для отключения нажмите "Отключиться"
Как включить ВПН в Яндекс Браузере на телефоне?
В мобильной версии – на смартфоне или планшете, установка расширений не поддерживается. Для использования VPN на мобильных устройствах, воспользуйтесь приложениями Planet VPN для iOs и Android.